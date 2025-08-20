ישראל הוגרלה לבית קשה ביורובאסקט. כדי להעפיל לשמינית היא חייבת לנצח את יריבות הביניים ולחפש הפתעה מול הגדולות

פיב״א פרסמה את דירוג העוצמה המעודכן לקראת יורובאסקט 2025, פחות משבועיים לפני הפתיחה הרשמית, ונבחרת ישראל דורגה במקום ה־12. הדירוג הזה מגיע אחרי קיץ לא יציב, עם הפסד צורב לאסטוניה, אך גם ניצחון מרשים על יוון, ובעיקר עם תחושה שהפעם החלק החזק של הנבחרת עשוי להיות דווקא הקו הקדמי. דני אבדיה ורומן סורקין זכו לשבחים בינלאומיים, והם צפויים לשמש עוגן מרכזי בצבע.

אבל האתגר האמיתי לא נמצא במספרים, אלא בבית עצמו- מהקשים והמגוונים בטורניר:

צרפת (#3): סגל עמוק עמוס כוכבי NBA, עם מאזן מושלם בקיץ האחרון וניצחונות כפולים על ספרד. הפייבוריטית הברורה לראשות הבית.

סלובניה (#10): פתיחה מאכזבת עם 0:4 במשחקי ההכנה ופציעה מטרידה של לוקה דונצ’יץ’, אך אם הכוכב יחזור לכושר – זו יריבה עולמית מסוכנת.

פולין (#15): בלתי צפויה לחלוטין. לפני שלוש שנים הגיעה עד חצי הגמר, וכעת מסוגלת גם להפסיד ליריבה חלשה וגם להדהים קבוצת צמרת.

בלגיה (#19): נמצאת בתקופה רעה מאוד, אך סגנון פיזי ואינטנסיבי עלול להקשות על ישראל.

איסלנד (#22): נחשבת לחלשה בבית, אך הוכיחה שהיא נלחמת עד הסוף גם מול יריבות חזקות.

הדרך לשמינית: משחקי חובה מול יריבות הביניים

ישראל חייבת לנצח את פולין, בלגיה ואיסלנד כדי להבטיח את מקומה בשמינית הגמר. הפסד לאחת מהן עלול להסתבך לחשבון מסובך בסיום שלב הבתים.

משחקי האתגר: סלובניה וצרפת

מדובר ברמה אחרת והאתגר גדול יותר – סלובניה תלויה לחלוטין בכוכבה לוקה דונצ’יץ’, אחד מחמשת השחקנים הטובים בעולם שנמצא בהכנה אך צריך להיות כשיר. אך חוץ ממנו מדובר בנבחרת בינונית מאוד.

צרפת לעומת זאת, נחשבת כמעט בלתי ניתנת לעצירה. למרות שהפעם ויקטור וומבניאמה לא משתתף בצל הפציעה שסיימה לו את העונה האחרונה, היא עדיין עמוקה כמעת יותר מכל נבחרת אחרת באליפות. הפתעה באחד מהמשחקים עשויה להעניק לישראל ביטחון אדיר לקראת ההמשך.

מפתחות ההצלחה

קו קדמי חזק: לראשונה בהיסטוריה שלה הקו הקדמי הוא הצד החזק של הנבחרת. אבדיה וסורקין חייבים לשלוט בריבאונד ולספק נקודות יציבות.

יום מדר: רכזה של הפועל תל אביב חייב לחזור לעצמו לאחר הפציעה הקשה. ללא תמיר בלאט ובן שרף רוב נטל ניהול המשחק נופל עליו, הוא מאמין שהוא מוכן למשימה

יציבות נפשית: בעבר לנבחרת הייתה נטייה לקרוס לאחר הפסד קשה. אסור לשקוע אפילו לא למשחק אחד – כל משחק בבית הזה קריטי.

ניהול עומס: חלוקת דקות חכמה מול צרפת וסלובניה עשויה להיות ההבדל בין עייפות לקרב על הכרטיס לשמינית.

לסיכום, ישראל מגיעה ליורובאסקט 2025 עם דירוג מכובד, סגל צעיר ומאוזן, ואתגר לא פשוט בבית עמוס כוכבים. המטרה הריאלית: שלושה ניצחונות על יריבות בדרג הביניים, קרב חשוב מול סלובניה וניסיון לגעת בחלום מול צרפת. הצלחה במשחקי הבית עשויה לא רק להבטיח מקום בשמינית הגמר אלא גם להחזיר את ישראל למרכז הבמה האירופית.