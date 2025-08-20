ועדת השרים להצטיידות אישרה את תכנית משרד הביטחון וצה"ל להאצה והרחבה של ייצור טנקי המרכבה ונגמ"שי הנמר והאיתן, כחלק מהפקת לקחים ממלחמת 'חרבות ברזל' ומהלך רחב לחיזוק כושר התמרון הקרקעי של צה"ל

פרויקט האצת הרק"ם יוצא לדרך. ועדת השרים להצטיידות אישרה את תכנית משרד הביטחון וצה"ל להגדלה משמעותית של קצב ייצור טנקי המרכבה ונגמ"שי הנמר והאיתן, בהיקף כולל של יותר מ-5 מיליארדי שקלים.

את התכנית הביאו לאישור שר הביטחון ישראל כ"ץ ומנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם. במסגרת הפרויקט צפוי ייצור של עשרות רבות של טנקים ונגמ"שים נוספים. ההובלה והביצוע נמצאים באחריות מנהלת המרכבה והרק"ם (מנת"ק) במשרד הביטחון, יחד עם שיתוף פעולה של מנהל הרכש הביטחוני, אגף התכנון, זרוע היבשה ואגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל.

במסגרת תכנית ההאצה, יפעל משרד הביטחון להגברת קצב הייצור של טנק ה"מרכבה ברק", נגמ"ש "נמר", והנגמ"ש הגלגלי "איתן", כולל גרסתו עם צריח 30 מ"מ. הפרויקט כולל גם הרחבה של תשתיות הייצור בתעשיות ביטחוניות רבות ברחבי הארץ – רבות מהן בפריפריה – לצד חיזוק יכולות הייצור במפעל המרכבה והרק"ם שבמרכז השיקום והאחזקה (מש"א). כל זאת כחלק מאסטרטגיה כוללת להרחבת בסיס הייצור הביטחוני בישראל.

הפרויקט גם צפוי להרחיב את מעגל ספקי מנת"ק, על מנת לתת מענה לצרכים ההולכים וגדלים של מערכת הביטחון. לדברי משרד הביטחון, ההחלטה להצטייד ברק"ם מתקדם נוסף מבוססת על הצלחת הכלים בשדה הקרב, ובפרט במהלך מלחמת "חרבות ברזל", במהלכה צברו כלים אלה למעלה ממיליון קילומטרים של נסיעה מבצעית.

בהמשך, יועבר הפרויקט לדיון ואישור בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון בכנסת. לאחר האישור, יוכל משרד הביטחון להתקדם לחתימה על עסקאות רכש עם עשרות תעשיות ביטחוניות ברחבי הארץ, בסכומים של מיליארדי שקלים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר:

"'מלחמת חרבות ברזל' הוכיחה עד כמה חיוניים טנקי המרכבה ונגמ"שי הנמר והאיתן להצלחת התמרון הקרקעי של צה"ל. פרויקט האצת הרק"ם שאישרנו היום, בהיקף של מעל 5 מיליארד ש"ח, הוא החלטה אסטרטגית שמבטיחה את המשך עליונותו של צה"ל ואת היכולת להכריע בכל זירה. הפרויקט יחזק לא רק את הכוח הלוחם של צה"ל, אלא גם את מאות התעשיות הביטחוניות ברחבי הארץ, רבות מהן בפריפריה – ויבטא את השותפות שבין הביטחון הלאומי לבין הצמיחה הכלכלית. לא נתפשר על ביטחון ישראל – ונמשיך להשקיע בכוח הלוחם שלנו כדי להבטיח את עתיד המדינה".

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הוסיף:

"במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' הוכיח צי הרק"ם המתקדם של צה"ל את חשיבותו המכרעת לתמרון. הישגי המרכבה, הנמר והאיתן בשדה הקרב הם בקנה מידה עולמי. האצת ייצור הרק"ם היא חלק מאסטרטגיית משרד הביטחון לתמיכה בצרכי צה"ל במערכה הנוכחית ולשיפור המוכנות לקראת עשור ביטחוני עצים. לצד זאת, אנחנו ממשיכים כל העת לשדרג את יכולות הכלים ולפתח את הדורות הבאים של הרק"ם המתקדם לצה"ל".