שר החינוך יואב קיש הביע בפגישה עם יוסי דגן תמיכה בהחלת ריבונות ביהודה ושומרון. דגן הדגיש כי ריבונות היא “חגורת מגן שתציל אותנו מ7.10 הבא"

שר החינוך יואב קיש קיים היום (רביעי) פגישה מקצועית בנושא החינוך ומפגש מדיני עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן. בפגישה קיש בחר להציב עמדה נחרצת מול הביקורת הגוברת על ישראל בעולם: "אני תומך במהלכים הכי חשובים של ריבונות והסדרת ההתיישבות. זו אמירה ברורה חשובה שמדינת ישראל חייבת, לאור המתקפה הבינלאומית שמובילים מקרון ואחרים, לצאת ולומר: אנחנו מובילים לריבונות ביהודה ושומרון"

דגן אמר בתגובה לקיש כי "אני מודה לך על התמיכה בהתיישבות ביהודה ושומרון, וגם על העזרה שלך בתחום החינוך לשומרון, כמו שאתה עוזר לכל מקום במדינת ישראל. אנחנו עומדים מול אויב ברברי שקם להכחידנו, ותשובתנו לשביעי לעשירי, לניסיונות להשמיד את מדינת ישראל, לצביעות של מקרון שמנסה להביא על השביעי לעשירי מדינת טרור בלב הארץ ביהודה ושומרון – תשובתנו היא ריבונות. נעשה אותה יחד בעזרת ה', ריבונות זה צדק היסטורי, וגם חגורת מגן למדינת ישראל, ומה שיציל כאן את תל אביב משביעי לעשירי נוסף".

צילום: רועי חדי

דבריו של קיש מצטרפים לשורת הצהרות שבכירי קואליציה ומועצת יש”ע השמיעו בחודשים האחרונים – כפי שכתבנו כאן בעבר – לפיהן אסור להמתין עד שיוקם מהלך בינלאומי להכרה במדינה פלסטינית. במועצת יהודה ושומרון מתריעים כי זו “שעת הכרעה”: או ריבונות, או מציאות מדינית שעלולה להיקבע על ידי אחרים.