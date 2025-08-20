מפקד פיקוד הדרום יניב עשור כתב לפני כניסתו לתפקיד מאמר נוקב בו הזהיר כי "צה״ל משמש כזירת תחרות בין אג׳נדות פוליטיות ואידיאולוגיות שונות". עוד הציג את קונספציית כח האדם והפגיעה במשרתי המילואים

מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, כתב בחודשים האחרונים לפני כניסתו לתפקיד מאמר נוקב על היחס של צה"ל עם החברה הישראלית – כך פורסם הבוקר (רביעי) בגלי צה"ל. במאמר עשור התייחס לחדירת הפוליטיקה לצה"ל שהביאה לפגיעה באמון הציבור, למשבר הגיוס והמחסור בכח אדם.

לטענת האלוף, בשנים האחרונות נרשמה פוליטיזציה בשורות הצבא, באופן שפגע בלכידותו ובמעמדו הציבורי. "החברה הישראלית נמצאת בתהליך ארוך של בירור זהות ומחלוקת חברתית עמוקה. שלא בטובתנו, צה״ל משמש כזירת תחרות בין אג׳נדות פוליטיות ואידיאולוגיות שונות, שהתעצמו בשנים האחרונות ופגעו בצה״ל ובאמון הציבור" כתב. "צה״ל נדרש להיות ממלכתי, נטול אג׳נדות וא-פוליטי, ופועל בחומרה נגד החורגים מכך".

עשור התייחס גם ל"קונספציית כח האדם" שלדבריו תרמה למחדל ה-7 באוקטובר. לטענתו, "בלב הקונספציה עמדה התחושה של ראשי מערכת הביטחון והצבא, כי יש בעיית חוסן בחברה הישראלית שאינה מסוגלת לשאת את מחירי המלחמה. לכן התגבשו תפיסות ש'עוקפות' את הבעיה, כאלה שאין בצידן מחיר, כדוגמת … אש מנגד; ומכאן – דחיקתו של התמרון היבשתי".

"רעיון 'צבא קטן וחכם' הוא ביטוי מובהק נוסף לקונספציית כוח האדם – החלטת הממשלה לקצר את השירות מ-36 חודשים ל-30 חודשים, סגירת יחידות וחטיבות בעיקר בצבא היבשה, פטור משירות מילואים במתירנות, מגבלות משך שירות בחוק המילואים, פטור משירות בגיל 42 ועוד" הוסיף. "היקף המלחמה, משכה, לקחיה ואתגריה הביטחוניים מחייבים אותנו לגישת צבא גדול, חכם, מאומן, מצויד ומתוקצב".

בסיכום דבריו עשור טען כי משרתי המילואים הם "המיעוט המשרת" בחברה הישראלית, וקרא להגדיל את התגמולים שהם מקבלים באופן משמעותי על פני האוכלוסיות שלא משרתות. האלוף הזהיר כי "מציאות שלפיה אין שוויון בצד החובות, אבל לא מתקיימת העדפה בולטת למשרתים בצד הזכויות – יוצרת אפליה מסוכנת של המיעוט המשרת".