אחרי האישור: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף הערב (שלישי) את שרי הממשלה שהצביעו נגד הקיצוץ הרוחבי בתקציבי המשרדים והעברת התוספת התקציבית למערכת הביטחון. בהצבעה שנערכה בישיבת הממשלה התנגדו השרים חיים כץ, אבי דיכטר, יואב קיש, איתמר בן גביר, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו.
"לא קל להיות שר אוצר בתקופת מלחמה" כתב סמוטריץ' ברשתות החברתיות. "תפקיד תובעני ולא פעם כפוי טובה שדורש לנווט את הכלכלה במים סוערים כך שהיא תתן מענה לכל צרכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון בעזרת ה', ולעשות זאת באחריות ולא בפופוליזם, ותוך שמירה על עוצמת הכלכלה, על מנועי צמיחה ועל אמון השווקים, כפי שברוך ה' אנו עושים לכל אורך המלחמה".
לדבריו, "לפעמים זה עוד יותר לא קל מול קומץ שרים פופוליסטי שמשתלח, מטיח עלבונות אישיים ומחפש כותרות וסיבובים פוליטיים. אני מודה לראש הממשלה על האמון והגיבוי ולרוב המוחלט של שרי הממשלה שגילו אחריות לאומית והצביעו בעד הגדלת תקציב הביטחון הנדרשת למימון המלחמה המוצלחת שניהלנו להסרת האיום הקיומי האיראני והבטחת ביטחון ישראל ועתיד האומה".
בסיכום סמוטריץ' התחייב כי "אמשיך למלא את תפקידי באחריות ובשיתוף פעולה מקסימלי עם חבריי השרים, גם כשיש מחלוקות לגיטימית, כשרק טובת המדינה, כלכלתה וביטחונה לנגד עייני, וללא שום שיקול פוליטי".
כ"ץ מודה לסמוטריץ': "החלטה ראויה וחיונית"
מנגד, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי הוא "מברך את חבריי לממשלה על אישור ההחלטה להגדיל את תקציב הביטחון, ומודה במיוחד לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על שיתוף הפעולה וההירתמות שלו מהרגע הראשון בקידום ההחלטה הראויה שחיונית נוכח אתגריה הביטחוניים חסרי התקדים של מדינת ישראל – וזאת למרות האתגרים התקציביים מולם הוא ניצב כשר האוצר".
לדבריו, "הגדלת תקציב הביטחון תאפשר לצה"ל ולזרועות הביטחון להתמודד בעוצמה עם כלל האיומים, ובראשם האיום האיראני, ולמלא אחר מטרות המלחמה – השבת כל החטופים, החיים והחללים, והכנעת מרצחי החמאס בעזה. מדינת ישראל מחויבת לספק ללוחמיה ולמערכות הביטחון את כל הכלים, היכולות והמשאבים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונה ולבצר את עתידה".
יובל
השר קיש דייק מאד בצלאל סמוטריץ' איש קטן מאד עם אגו בשמים איש שחצן יהיר גס רוח אפס עם יכולות נמוכות עם קורות חיים שפלים באזרחות ובצבא20:04 19.08.2025
מיואש למדי
נדמה שכמה וכמה. תתפטר? תעמוד במילתך? ברור שלא.21:00 19.08.2025
מיואש למדי
נדמה שכמה וכמה גרגרי חיטה נכנסים לעזה בזכות כספי הסיוע שאתה מעביר לנכס שלך.21:01 19.08.2025
1,600,000,000 שקל הועברו היום מתקציב המדינה למממן את החמאס בעזה
מי שהביא את ההצעה הזאת הוא נציג הציונות הדתית סמוטריץ'. אלא עובדות. כל הכבוד לכם סרוגים. הפכתם את ישראל למדינה מנודה, את שריה למבוקשים, את הכלכלה לשדה קוצים...
מי שהביא את ההצעה הזאת הוא נציג הציונות הדתית סמוטריץ'. אלא עובדות. כל הכבוד לכם סרוגים. הפכתם את ישראל למדינה מנודה, את שריה למבוקשים, את הכלכלה לשדה קוצים ואת הבריאות והחינוך למרמס. לפחות נתנחם שאתם מקימים במו ידיכם את מדינת פלסטיןהמשך 20:56 19.08.2025
אז מה ... לא יכנס גרגר חיטה לעזה ? מעניין כמה גרגירי חטה אפשר לקנות במיליארד ושש מאות מליון , מכספי המיסים שלנו ... ובזמן הזה הכלב מקצץ בשרותי הבריאות , החינוך , הסעד והרווחה כולן מערכות על סף קריסה ...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000...
הממשלה זו כושלת בכל תחום ... מדיניות החוץ שלנו בקריסה טוטלית ... ישראל ואזרחיה הפכו למוקצים מחמת מיאוס בכל מקום בעולם , וזה בלי להתייחס ל 2000 חללים , 18,000 פצועים, 5,000 הלומי קרב , צפון הרוס , דרום שרוף , מאות אלפי חסרי פתרון דיור , עסקים בחובות , עסקים מתמוטטים, רציחות בשיא , גניבות כלי רכב בשיא , גביית דמי חסות בשיא , פרוטקשיין חקלאי , מה לא .... בידוד בינלאומי מוחלט, חובות של 300 מיליארדים, חרם אקדמאי על מוסדות ישראלים ... ובמה הם עסוקים ? בהדחת היוע”משית, ולמה ? כדי שיוכלו למנות בובה שתבטל לשקרן בן שקרן את משפטו ... לא יאמן כמה דם נשפך בשביל הרעיון המטורף הזה , כי זו הרי הסיבה היחידה שנתניהו נותן להתרסקות המדינה להימשך ... בבחינת תמות נפשי עם פלשתים ... העיקר שלילדיו דאג לדירות בבריטניה וארה”ב... ואתם שאין לכם אפילו דירה פה , הולכים למות בעזה בשביל חתיכת חרא כזה ... פשוט לא יאומןהמשך 20:45 19.08.2025
