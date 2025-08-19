שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את שרי הממשלה שהצביעו נגד הקיצוץ במשרדי התקציב: "לא קל מול קומץ שרים פופוליסטי שמשתלח, מטיח עלבונות אישיים ומחפש כותרות וסיבובים פוליטיים"

אחרי האישור: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף הערב (שלישי) את שרי הממשלה שהצביעו נגד הקיצוץ הרוחבי בתקציבי המשרדים והעברת התוספת התקציבית למערכת הביטחון. בהצבעה שנערכה בישיבת הממשלה התנגדו השרים חיים כץ, אבי דיכטר, יואב קיש, איתמר בן גביר, יצחק וסרלאוף ועמיחי אליהו.

"לא קל להיות שר אוצר בתקופת מלחמה" כתב סמוטריץ' ברשתות החברתיות. "תפקיד תובעני ולא פעם כפוי טובה שדורש לנווט את הכלכלה במים סוערים כך שהיא תתן מענה לכל צרכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון בעזרת ה', ולעשות זאת באחריות ולא בפופוליזם, ותוך שמירה על עוצמת הכלכלה, על מנועי צמיחה ועל אמון השווקים, כפי שברוך ה' אנו עושים לכל אורך המלחמה".

עוד באותו נושא קיש ובן גביר נגד התקציב: "פוגעים בביטחון ילדינו" 10:59 | אלישבע דוצמינר 1 0 😀 👏

לדבריו, "לפעמים זה עוד יותר לא קל מול קומץ שרים פופוליסטי שמשתלח, מטיח עלבונות אישיים ומחפש כותרות וסיבובים פוליטיים. אני מודה לראש הממשלה על האמון והגיבוי ולרוב המוחלט של שרי הממשלה שגילו אחריות לאומית והצביעו בעד הגדלת תקציב הביטחון הנדרשת למימון המלחמה המוצלחת שניהלנו להסרת האיום הקיומי האיראני והבטחת ביטחון ישראל ועתיד האומה".

בסיכום סמוטריץ' התחייב כי "אמשיך למלא את תפקידי באחריות ובשיתוף פעולה מקסימלי עם חבריי השרים, גם כשיש מחלוקות לגיטימית, כשרק טובת המדינה, כלכלתה וביטחונה לנגד עייני, וללא שום שיקול פוליטי".

כ"ץ מודה לסמוטריץ': "החלטה ראויה וחיונית"

מנגד, שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי הוא "מברך את חבריי לממשלה על אישור ההחלטה להגדיל את תקציב הביטחון, ומודה במיוחד לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' על שיתוף הפעולה וההירתמות שלו מהרגע הראשון בקידום ההחלטה הראויה שחיונית נוכח אתגריה הביטחוניים חסרי התקדים של מדינת ישראל – וזאת למרות האתגרים התקציביים מולם הוא ניצב כשר האוצר".

לדבריו, "הגדלת תקציב הביטחון תאפשר לצה"ל ולזרועות הביטחון להתמודד בעוצמה עם כלל האיומים, ובראשם האיום האיראני, ולמלא אחר מטרות המלחמה – השבת כל החטופים, החיים והחללים, והכנעת מרצחי החמאס בעזה. מדינת ישראל מחויבת לספק ללוחמיה ולמערכות הביטחון את כל הכלים, היכולות והמשאבים הנדרשים כדי להבטיח את ביטחונה ולבצר את עתידה".