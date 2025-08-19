ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בחריפות את נשיא צרפת עמנואל מקרון במכתב ששלח לארמון האליזה: "קריאתך להקמת מדינה פלסטינית הגבירה את האש האנטישמית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח היום (שלישי) מכתב בו תקף בחריפות את נשיא צרפת עמנואל מקרון, כשבדבריו האשים אותו בהגדלת האנטישמיות בצרפת ובעולם עקב הצהרותיו נגד ישראל וכוונתו להכיר במדינה פלסטינית. כך דווח הערב ברשת i24News.

"בשנים האחרונות האנטישמיות פשטה בערים בצרפת. מאז הצהרותיך הפומביות שתקפו את ישראל ורמזו על הכרה במדינה פלסטינית – היא גברה" אמר נתניהו. "בעקבות המתקפה הברברית של חמאס על עם ישראל ב־7 באוקטובר 2023, החלו קיצוני חמאס ורדיקלים מהשמאל הקיצוני בקמפיין של הפחדה, ונדליזם ואלימות נגד יהודים ברחבי אירופה. בצרפת, הקמפיין הזה התעצם לנגד עיניך".

בהמשך נתניהו הזכיר מספר דוגמאות למתקפות אנטישמיות שנרשמו בצרפת בחודשים האחרונים, כשאמר כי "לא מדובר במקרים בודדים – זו מגפה. קריאתך להקמת מדינה פלסטינית הגבירה את האש האנטישמית הזו".

לדבריו, "זו איננה דיפלומטיה – זו פייסנות. היא מתגמלת את טרור חמאס, מחזקת את סירובו לשחרר את החטופים, מעודדת את המאיימים על יהודי צרפת ומדרבנת את השנאה ליהודים הפושטת ברחובותייך". עוד ציין כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "הראה שניתן וחובה להילחם באנטישמיות. הוא מגן על זכויות האזרח של יהודים אמריקנים, אוכף את החוק, שומר על הסדר הציבורי ומעמיד לדין פושעים אנטישמיים".

"הנשיא מקרון, אנטישמיות היא סרטן. היא מתפשטת כשמנהיגים שותקים. היא נסוגה כשמנהיגים פועלים" סיכם נתניהו. "אני קורא לך להחליף חולשה בהחלטיות, פייסנות בנחישות – ולעשות זאת עד לתאריך ברור: ראש השנה היהודי, 23 בספטמבר 2025. ההיסטוריה לא תסלח להססנות. היא תכבד פעולה".