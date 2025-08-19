למרות גל החום הקיצוני ששבר שיאי טמפרטורות בישראל, החצב המצוי, סמל סתווי מובהק, החל לפרוח ברחבי הארץ, ממחיש את חוסנו ואת השעון הביולוגי המדויק שלו

כדור הארץ מתחמם בעשורים האחרונים בשל פליטת גזי חממה על ידי בני אדם. רק בשבוע שעבר, השירות המטאורולוגי התריע כי צפויים להישבר שיאי טמפרטורות של עשרות שנים בישראל. זאת, עם הטמפרטורות הגבוהות ביותר ב-83 השנים האחרונות. אולם, בתוך החום הכבד, אחד מסמלי הסתיו המובהקים והמוכרים ביותר בישראל – החצב המצוי – כבר החל לפרוח.

פריחה מוקדמת ברחבי הארץ

אנשי החברה להגנת הטבע תיעדו בשבוע האחרון פריחת חצבים במקומות שונים בישראל – חוף הכרמל, תל אביב, ניצנים ועוד. יעל זילברשטיין-ברזידה, מנהלת היחידה לטבע עירוני בחברה להגנת הטבע, נתקלה בפריחת חצבים בחורשת מעוז אביב שבתל אביב.

זילברשטיין-ברזידה מספרת: ‏"ילדיי ואני הסתקרנו לבדוק האם החצבים התחילו את פריחתם בהתאם לזמן המשוער בשנה בהם הם אמורים להתחיל לפרוח. שמחנו לגלות שבשדה שלנו במעוז אביב התחילו לעלות עמודי תפרחת ואף שניים-שלושה חצבים ראשונים החלו את פריחתם".

היא הוסיפה: "עמודי התפרחת בוקעים מתוך הבצל שחומרי התשמורת בו נאגרו אחרי החורף שעבר. ונראה כי הם צומחים מתוך אדמה יבשה לחלוטין. בימים כאלה, של עומס חום קיצוני, מראה חצבים מעודד ומצביע על התקרבות מסוימת של השנה החדשה. למרות שזה עלול לבלבל, החצבים לא מבשרים את הסתיו אלא את שלהי הקיץ. הם מתחילים לפרוח מידי שנה במחצית חודש אוגוסט, עם שעון ביולוגי ברור".

היא סיכמה: "בחודש הקרוב הם יכסו במרבדים לבנים מקומות מגוונים בארץ ואני תקווה שיפיחו רוח של התחדשות, תקווה ובשורות טובות שכולנו צריכים במהרה".

מאפיינים ייחודיים של החצב

אבנר רינות הוא רכז סקרי טבע ביחידת הטבע העירוני של החברה להגנת הטבע. לדבריו, אחד הדברים המיוחדים בחצב הוא הבצל הענק (גדול בצלי ישראל). ממנו עולה עמוד תפרחת שיכול להגיע לגובה של מטר וחצי ואפילו מעבר לכך. "הפריחה נמשכת לעיתים עד סוף חודש נובמבר. עם זאת, עיקר הפריחה ברוב האוכלוסיות מתרחשת בחודשים אוגוסט-ספטמבר", הוא מסביר.

"ראינו גם פרטים הפורחים מוקדם בעונה בסוף חודש יוני ויולי. זאת, שנובעת לעיתים ממיקום בצלי החצב ליד מקור מים קבוע כדוגמת צינור השקייה, נחל, מעיין וכדומה. בצלו של החצב רעיל מאוד ומלא בחומרים צורבים שמגנים עליו. לכן, מעט מאוד חיות בר מסוגלות לאכול אותו ואת העלווה שלו. הבצל מאפשר לחצב לפרוח בתקופה בה כמעט אף צמח אחר לא פורח. זה הזמן בשלהי הקיץ ובראשית הסתיו ועל כן הוא מהווה אבן שואבת למגוון יצורים", הוא אומר.

תפקידו האקולוגי של החצב

בחברה להגנת הטבע מוסיפים כי הפרחים נפתחים לפנות ערב. החצב מתמחה בהאבקת לילה על ידי רפרפים ובבוקר על ידי מיני דבורים וצרעות שנמשכות לצוף המתוק שלו. ״גם ציפורים שונות דוגמת צופיות ומינים נודדים רבים אוהבים את הצוף הרב הטמון בפרחים, אשר מספק להם סוכרים חשובים במהלך נדידת הסתיו שהחלה ממש בימים אלה״, מוסיף רינות.