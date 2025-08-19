השב"כ עצר שני מתיישבים מבנימין והטיל עליהם צו חריג האוסר פגישה עם עו"ד. חוננו עתרו לבית המשפט בשמם

שירות הביטחון הכללי עצר היום (שלישי) שני מתיישבים מבנימין, אחד מהם נשוי, והטיל עליהם צו חריג המונע מהם לפגוש בעורך דין במשך יומיים. השניים מיוצגים בידי עורכי הדין אסף גונן ודניאל שימשילשווילי מארגון חוננו, שפנו לבית המשפט המחוזי בבקשה דחופה להורות לשב"כ לאפשר את קיום הפגישות.

בניגוד למקובל, מי שמנהלים את החקירה אינם חוקרי ימ"ר ש"י אלא חוקרי ימ"ר ירושלים. בארגון חוננו סבורים כי הסיבה לכך נעוצה בהקלטות שפורסמו לאחרונה, בהן נשמע ראש החטיבה היהודית בשב"כ משוחח עם מפקד ימ"ר ש"י ומנחה אותו, לכאורה, לבצע מעצרים ללא בסיס ראייתי, תוך התבטאויות חריפות נגד ההתיישבות ותושביה.

עוד באותו נושא אירוע חמור: המשטרה פרצה לביתו של הרב דב ליאור 10:26 | גיא עזרא 38 3 😀

בארגון חוננו גינו את הצעד החריג וטענו כי מדובר בפגיעה קשה בזכויות בסיסיות. לדבריהם, "מניעת פגישה עם עורך דין פוגעת באופן ישיר בזכות ההגנה של החשודים ומהווה תקדים מסוכן".

כעת, ההכרעה מצויה בידיו של בית המשפט, שיידרש להחליט האם לאפשר למתיישבים לפגוש את עורכי דינם חרף הצו החריג שהוטל עליהם.