סדרת הדוקו "משי זהב" של כאן 11, החושפת את פרשת הפגיעות המיניות של יהודה משי זהב, נרכשה על ידי נטפליקס ישראל ותהיה זמינה לצפייה החל מה-22 באוגוסט

תאגיד השידור הישראלי רושם הישג נוסף עם מכירת סדרת הדוקו המדוברת "משי זהב" לנטפליקס ישראל. הסדרה בת ארבעת הפרקים, העוסקת בפרשת יהודה משי זהב יו"ר זק"א לשעבר, תהיה זמינה לצפייה בשירות הסטרימינג החל מה-22 באוגוסט.

מהפך חברתי דרך המסך

הסדרה של כאן 11, שהופקה על ידי ביונד קריאטיב, כבר צברה קרוב ל-2 מיליון צפיות והצליחה להוביל שינוי משמעותי בחברה החרדית. הטיפול הרגיש בנושא יצר שיח פתוח שאיפשר לנפגעים ולנפגעות לחשוף סודות שעימם נאלצו לחיות, ובעקבות השידור אף נעצרו תוקפים מיניים נוספים מהחברה החרדית.

הדוקו, בבימויה של שרון יעיש ויצירתם של יואב לשם, שרון יעיש ובת דור אוז'לבו, חושף את הדמות הכפולה של משי זהב – האיש שזכה להערכה ציבורית רבה, זכה בפרסים והדליק משואה, בעודו מנהל חיים אפלים של פגיעות מיניות שיטתיות בילדים ובמבוגרים.

מעבודה עיתונאית לתהודה לאומית

הסדרה מבוססת על התחקיר החשוב של שני עיתונאי "הארץ" שירה אלק ואהרון רבינוביץ', שחשפו את הפרשה ב-2021. שלוש שנים לאחר החשיפה הראשונית, הצליחה הסדרה לעורר מחדש דיון ציבורי חיוני ולהביא את החברה החרדית לבחינה עצמית של התנהגויות שנותרו במחשכים.

העברת הסדרה לנטפליקס מהווה הכרה נוספת בחשיבותה החברתית ובאיכותה הקולנועית, ומאפשרת חשיפה רחבה יותר לתוכן שכבר הוכיח את יכולתו לחולל שינוי חברתי אמיתי.