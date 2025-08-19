עמית סגל יתארח בפרק הקרוב של התוכנית "ראיון מיוחד" בקשת 12. הוא ישיב על כל השאלות הכי קשות, החל ממה דעתו על כך שמכנים אותו "שופר" ועד לזוגיות המעורבות שלו. צפו

הערב (שלישי), יתראיין העיתונאי ואיש התקשורת עמית סגל בתוכנית "ראיון מיוחד". התוכנית בהנחיית רותם סלע, הפכה לאחת מתוכניות הראיונות המדוברות על המסך. קבוצת מראיינים אוטיסטים פוגשת את גדולי המפורסמים בישראל. הם שואלים אותם שאלות ישירות, בלי מסננים ובלי גבולות. בתוכנית הערב, עמית סגל ידבר על נושאים רבים. ביניהם, נישואיו לאישה לא דתייה.

צפו – עמית סגל מדבר על הזוגיות המעורבת:

עמית סגל בראיון מיוחד. זוג מעורב (באדיבות קשת 12)

במהלך הראיון נשאל סגל על הזוגיות ה"דתילונית" שלו. הוא סיפר כי דווקא המסגרת של זוגיות מעורבת היא זו שמחזקת אותו. הזוגיות הזו מדרבנת אותו לדרוש מעצמו יותר בתחום הדתי. בהמשך חשף גם את סיפור ההיכרות שלו עם אשתו: השניים נפגשו במהלך טיסה, כשסגל היה נוסע והיא עבדה כדיילת.

אך לא רק הזוגיות עלתה לדיון. סגל התייחס גם לשאלות נוקבות על עבודתו העיתונאית: כיצד הוא מרגיש כשמכנים אותו "שופר". מה טיב יחסיו עם ראש הממשלה, וגם שיתף במחשבות על משפחה.

בהמשך גם נגע הראיון בסוגיית החטופים, ואמר: "לעשות כאילו לא אכפת לנו… היה עוזר להחזיר אותם יותר מהר". ניתן להניח כי הוא רומז בכך, שההפגנות וקמפיינים שמטרתם לשדר אכפתיות דווקא מחלישים את ישראל. "אני חושב שאת המאמצים שלנו אנחנו צריכים להשקיע בללחוץ על קטאר".

בפרקים הקודמים כבר ישבו על כיסא המרואיין כמה מהשמות הגדולים ביותר בתרבות הישראלית והעולמית – בהם גל גדות, חנן בן ארי ושלמה ארצי. גם הערב, עם עמית סגל, הצופים צפויים לקבל את מה שהפך לסימן ההיכר של "ראיון מיוחד": שאלות ישירות, בלי גבולות ובלי פילטרים ורגעים מפתיעים, כנים ומרגשים שנולדים מתוך השיח הבלתי אמצעי בין המראיינים לאורחים. שמולידות רגעים מפתיעים, כנים ומרגשים.