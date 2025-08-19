ציטוטים חריגים מדיון סגור בבג"ץ בין שופטי העליון לנציגי המדינה סביב מניעת ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים עוררו סערה – אך הרשות השופטת טוענת: מדובר בסילוף חמור והדלפה פסולה

ציטוטים חריגים שנחשפו מדיון סגור שהתקיים אתמול (שני) בבג"ץ, עוררו סערה סביב התנהלות מערכת המשפט והמדיניות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בנוגע לאיסור ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים.

לפי הדיווח, במהלך הדיון – שנערך במעמד צד אחד וללא נוכחות העותרים – השמיעו שופטי העליון ביקורת קשה כלפי מדיניות השר בן גביר.

השופט יצחק עמית אמר:

"כרגע מה שיוצא בעולם שבתי הכלא בישראל זה גואנטנמו. זה מה שמפורסם בעולם: שיש הרעבה, שעשרות אסירים מתים, ממש גואנטנמו הישראלי, ואתם שמים אותנו, את בית המשפט, בחזית."

השופטת דפנה ברק-ארז הצטרפה לביקורת ואמרה:

"משפחות של מחבלים גם בעזה לא יודעים על קיומם בכלא, הם אסירי איקס. אומנם הם עשו מעשים נפשעים – אבל לא לדעת שהם בישראל? גם בתקופות הכי קשות לא היה מצב כזה. צו הביאס קורפוס מחייב מסירת מידע."

בהמשך, היא שאלה את ראש אגף המודיעין:

"אתם כזה ארגון חלש שאתם לא יכולים להתמודד עם נציג אחד בלבד של הצלב האדום מארצות הברית?"

ראש אגף המודיעין השיב בדיון:

"אפילו על הדיון הזה המחבלים בבתי הכלא מדברים, והם מקווים שתאשרו לצלב האדום לבקר אותם."

בעקבות הדיווחים והתגובות הציבוריות, הרשות השופטת פרסמה הבהרה חריגה:

"הדברים שיוחסו לשופטת ברק-ארז סולפו, ואת כלל הדברים שיוחסו להרכב השופטים יש לבחון בהקשר הכולל של הדברים שנאמרו בדיון שארך למעלה משעה. הדיון עסק בכלל אוכלוסיית האסירים הביטחוניים – ולא דווקא ברוצחי ואנסי הנוח'בה כפי שפורסם."

עוד נמסר מהרשות:

"יש לראות בחומרה רבה את הדלפת הדברים מדיון שהתקיים עם גורמי הביטחון ונציגי המדינה בלבד, מטעמים של ביטחון המדינה."