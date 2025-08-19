ציטוטים חריגים שנחשפו מדיון סגור שהתקיים אתמול (שני) בבג"ץ, עוררו סערה סביב התנהלות מערכת המשפט והמדיניות של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בנוגע לאיסור ביקורי הצלב האדום אצל אסירים ביטחוניים.
לפי הדיווח, במהלך הדיון – שנערך במעמד צד אחד וללא נוכחות העותרים – השמיעו שופטי העליון ביקורת קשה כלפי מדיניות השר בן גביר.
השופט יצחק עמית אמר:
"כרגע מה שיוצא בעולם שבתי הכלא בישראל זה גואנטנמו. זה מה שמפורסם בעולם: שיש הרעבה, שעשרות אסירים מתים, ממש גואנטנמו הישראלי, ואתם שמים אותנו, את בית המשפט, בחזית."
השופטת דפנה ברק-ארז הצטרפה לביקורת ואמרה:
"משפחות של מחבלים גם בעזה לא יודעים על קיומם בכלא, הם אסירי איקס. אומנם הם עשו מעשים נפשעים – אבל לא לדעת שהם בישראל? גם בתקופות הכי קשות לא היה מצב כזה. צו הביאס קורפוס מחייב מסירת מידע."
בהמשך, היא שאלה את ראש אגף המודיעין:
"אתם כזה ארגון חלש שאתם לא יכולים להתמודד עם נציג אחד בלבד של הצלב האדום מארצות הברית?"
ראש אגף המודיעין השיב בדיון:
"אפילו על הדיון הזה המחבלים בבתי הכלא מדברים, והם מקווים שתאשרו לצלב האדום לבקר אותם."
בעקבות הדיווחים והתגובות הציבוריות, הרשות השופטת פרסמה הבהרה חריגה:
"הדברים שיוחסו לשופטת ברק-ארז סולפו, ואת כלל הדברים שיוחסו להרכב השופטים יש לבחון בהקשר הכולל של הדברים שנאמרו בדיון שארך למעלה משעה. הדיון עסק בכלל אוכלוסיית האסירים הביטחוניים – ולא דווקא ברוצחי ואנסי הנוח'בה כפי שפורסם."
עוד נמסר מהרשות:
"יש לראות בחומרה רבה את הדלפת הדברים מדיון שהתקיים עם גורמי הביטחון ונציגי המדינה בלבד, מטעמים של ביטחון המדינה."
ממשלה מופרעת ... ממשלת ישראל בראשת הנאשם , נתניהו , ואוסף הסמרטוטים שסביבו פועלים נגד אזרחי המדינה , תראו מה קורה במשרד המשפטים ... מה קורה במשרד הבטחון ... מה קורה בלשכת ראש הממשלה שורצת סוכנים קטארים ... תראו מה קורה במשרד החינוך ... תראו מה קורה במשרד הבריאות ... תראו מה קורה באקדמיה ... תראו לאיזה מפולת כלכלית הממשלה הזו הובילה אותנו , כל אזרח חייב 100000 ש"ח לבנקים בעולם .... כל העולם מנדה אותנו , יורקים על ישראלים ברחובות , זורקים אותם ממסעדות , וחלק אפילו חטפו מכות ... והשיא ממשלה שהובילה אותנו לאמברגו נשק של כל העולם חוץ מארה"ב ... יש למישהו מושג לאן , אוסף האדיוטים האלה , מובילים את המדינה ???
מדינה בהפרעה ... עם ממשלה שעושה ככל יכולתה להפוך אותנו למנודים יותר ממה שאנחנו כבר עכשיו.... ולמרות שזה קשה , היא מצליחה ... ישראל זו מדינה ? או ארגון טרור...
מדינה בהפרעה ... עם ממשלה שעושה ככל יכולתה להפוך אותנו למנודים יותר ממה שאנחנו כבר עכשיו.... ולמרות שזה קשה , היא מצליחה ... ישראל זו מדינה ? או ארגון טרור ? זו השאלה שבקרוב העולם ישאל ... וכמו שפה חושבים שכל עזה זה חמאס , בעולם חושבים שכל ישראלי הוא פשיסט גזען ומטורף ....המשך 11:56 19.08.2025
