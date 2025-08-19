הזמרת הים-תיכונית שרית אביטן, שפרצה לחיינו בשנת 2011 עם הקאבר שלה לשיר "יום אחד תבקשי", עושה קאמבק חגיגי עם שיר חדש שיצרה יחד עם הזמר המצליח אושר כהן

לאחר שלוש שנות הפסקה, שרית אביטן, הזמרת הים-תיכונית האהובה, חוזרת למרכז הבמה עם סינגל חדש ומרגש בשם "עדיף לי בלעדיך". השיר, שנכתב והולחן בשיתוף עם היוצר המוכשר אושר כהן, מביא מסר מעצים על אהבה שנגמרה – אבל נגמרת בחיוך. השיר יוצא פחות משנה לאחר שבישרה על הפרידה מבעלה לשעבר.

האיזנו לשירה החדש של שרית אביטן – "עדיף לי בלעדיך"

מסע של חזרה למקורות

השנים האחרונות לא היו פשוטות עבור אביטן. לאחר תקופה סוערת בחייה האישיים, כולל מעבר לקפריסין וחזרה לארץ, הזמרת לקחה הפסקה מעולם המוזיקה כדי להתמקד בעצמה. כעת, בגיל 32, היא חוזרת עם אנרגיה מחודשת, מוכנה לכבוש מחדש את הקהל הישראלי.היא מרגישה כבר בשלה לכך, והסינגל החדש הוא הוכחה לכך. השיר משקף את התובנות שהגיעה אליהן, ומבטא תחושת חופש ושחרור לאחר פרידה.

הפריצה הראשונית והחזרה המחודשת

שרית אביטן היא ילידת אשדוד. היא פרצה לתודעה ב-2011 כחיילת עם קאבר מוצלח לשיר "יום אחד תבקשי", שזכה למיליוני צפיות ביוטיוב. מאז, היא בנתה קריירה מרשימה עם שיתופי פעולה עם אמנים כמו עומר אדם, פאר טסי ואיציק קלה. היא גם זכתה במקום הראשון בתוכנית הריאליטי "The Four" ב-2018, מה שחיזק את מעמדה כאחת הזמרות המובילות בז'אנר הים-תיכוני.

החזרה של אביטן לניהול של רוברטו בן שושן, שהיה שותף לדרכה בתחילת הקריירה, מסמלת סגירת מעגל. השילוב של הניסיון שלה, הקול הייחודי והשיתוף פעולה עם אושר כהן מבטיחים ש"עדיף לי בלעדיך" הוא רק ההתחלה של פרק חדש ומרגש.

מה הופך את הסינגל למיוחד?

השיר "עדיף לי בלעדיך" הוא לא עוד שיר פרידה. הוא נכתב מתוך מקום של כנות ואומץ, ומביא מסר של עוצמה נשית והתגברות. המילים, שכתבו אביטן וכהן יחד, מדברות על היכולת לשחרר ולמצוא כוח פנימי גם כשאהבה נגמרת. המנגינה, שמשלבת אלמנטים של פופ ים-תיכוני עם טאץ' מודרני, הופכת את השיר למושלם להאזנה רגשית.