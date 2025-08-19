נתוני הרייטינג של יום שני מצביעים על המשך הובלה של חדשות 12, לצד התחזקות של ערוץ 14. מהנתונים עולה כי חדשות 12 מובילה בפער ניכר עם נתון של 12.6%. עם זאת, ראוי לציין כי מדובר בנתון נמוך באופן משמעותי מהנתונים אליהם התרגלו בשנים האחרונות בקשת.
במקום השני ניצבת מהדורת חדשות 14 עם 5.4%, ואחריה חדשות 13 עם 5.2%. חדשות כאן 11 סוגרת את הרשימה עם 3.5%.
בפריים טיים, התוכנית "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12) ממשיכה לשמור על מקומה בפסגה עם 18%. גם כאן ניכרת התחזקות של ערוץ 14, כאשר "הפטריוטים" רושמת נתון של 6.7%, ומקדימה את "מה קורה פה" (רשת 13) עם 5.8%. "ארבע חתונות" בכאן 11 קיבלה 5.4%.
בשעות הלילה המאוחרות ("לייט נייט"), התוכנית של גיא פינס (קשת 12) מובילה עם 10.7%. "הצינור" (רשת 13) קיבלה 3.3%, "סטורי לילה" (ערוץ 14) עם 2.5% ו"חדשות הלילה" (כאן 11) עם 2.1%.
מה דעתך בנושא?
25 תגובות
7 דיונים
יאיר לנו
ערוץ 13 לא ניסבל הלוואי שיסגרו או שיהפוך לערוץ בידור וסרטים10:12 19.08.2025
טל
בתגובה ל: יאיר לנו
תיכף יבואו להתייעץ איתך.לכה ואל תזוז ,הם יבואו ב 100%,כדברי השיר11:26 19.08.2025
הבולדוג – http://מדידת%20האמת%20של%20מספר%20הצופים
יעקב ברדוגו חברינו משחר הילדות צודק!? מדוע דר שלמה קערי איננו מיישם את המדידות החדשות באמצעות מערכת של אלפי אנשים בפיזור ארצי כולל בחבלי ארץ ישראל יהודה ושומרון?10:02 19.08.2025
כחלון
בתגובה ל: הבולדוג
קרעי יודעה שירות פח אשפה 14לא ממרי10:51 19.08.2025
קשיש
לא מאמין לכם. כל מי שאני שואל אומר לי. אני רואה רק 14. גם אני וכל מי שאני מכיר רואים רק ערוץ 14.10:35 19.08.2025
חח
בתגובה ל: קשיש
אתה תקוע עמוק עמוק11:27 19.08.2025
הצרפתי – http://רייטינג
המדידה של הרייטינג ארכאית ולא משקפת כלום. ניתן לדעת היוןם נתוני אמת כי הכול דיגיטלי. ערוץ 12 וכל השמאל מתנגדים לתוצאות אמת כי התמונה שתתקבל תהיה ממש גרועה להם ולטובת...
המדידה של הרייטינג ארכאית ולא משקפת כלום. ניתן לדעת היוןם נתוני אמת כי הכול דיגיטלי. ערוץ 12 וכל השמאל מתנגדים לתוצאות אמת כי התמונה שתתקבל תהיה ממש גרועה להם ולטובת ערוץ 14. ומה גם שהנתונים היום בכלל לא מתחשבים בתושבי יהודה ושומרון ולא בצפיה במכשירים ניידים ומחשבים.המשך 10:23 19.08.2025
כן רק מי שמאמין לביבי ולערוץ הליקוק 14 שומע אמת
בתגובה ל: הצרפתי
למרוקאי - אי אפשר לקנות מוח11:28 19.08.2025
ישראל
אפשר לשאול את הסורקים? איך ולפי מה אתם קובעים ? לפי סקר שאני עושה יש לערוץ 14 יתרון ב..6% על ערוץ 1210:26 19.08.2025
טל
בתגובה ל: ישראל
למה אתם אוהבים שקרים?11:25 19.08.2025
סבא
ערוץ 14 תמיד חוגג... חטופים? מלחמה? הפגנות? הכל קטן עליו, הקיסר בשלטון ואנחנו בחגיגה....10:22 19.08.2025
סתם אחד – http://לכל%20מי%20שלא%20מבין%20-%20ההוצאות%20של%20ערוץ%2014%20הם%20לרוב%20יותר%20קטנות%20משל%20כל%20ערוץ%20-%20כי%20האולפנים%20שלהם%20זה%20הוצאות%20קבועות
אז אחרי חישוב ההוצאות נראה ש14 מרויח גם אם יש לו קצת פחות מהשאר10:57 19.08.2025
ששששש
למה ערוץ 12 בצרות? כי יש לו רייטינג רק פי 2.5 מערוץ 14?10:25 19.08.2025
טל
על מי אתם עובדים?11:24 19.08.2025
Moses
ערוץ 12 חייבת לסגירה הרמטי כמות הרעל במידה מוגברת10:52 19.08.2025
