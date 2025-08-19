ארגון המורים העל-יסודיים צפוי להודיע למורים שלא להתייצב בימי ההיערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים, כחלק ממאמציו להפעיל לחץ על משרד האוצר. כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית “הבוקר הזה” בכאן רשת ב’.

על רקע המשא ומתן המקוטע עם האוצר, יו”ר הארגון, רן ארז, צפוי להעביר למורים הנחיה שלא להגיע לבתי הספר החל מסוף החודש ועד לפתיחת הלימודים ב-1 בספטמבר. ימי ההיערכות, שנמשכים בין יום אחד לשלושה ימים, כוללים פעילויות חיוניות כמו אסיפות מורים, פגישות עם הורים ותלמידים, והכנות פדגוגיות.

עוד באותו נושא תראו מופתעים: ארגון המורים מכריז על שביתה 11:10 | יאיר אמר 3 0 😀 👏

ההנחיה הצפויה נועדה להחריף את המאבק, במטרה להוביל לחתימה על הסכם שכר חדש שישפר את תנאי העסקתם של המורים.