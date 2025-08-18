טראמפ וזלנסקי נפגשו בבית הלבן לאחר חצי שנה, החליפו ברכות חמות, התחמקו משאלות על ויתורים טריטוריאליים והבטיחו סיוע ביטחוני וסיום סופי למלחמה באוקראינה.

כמעט חצי שנה לאחר הפגישה הקודמת בין שני המנהיגים, שגררה את גירושו המביך של נשיא אוקראינה זלנסקי מארה”ב, נפגשו טראמפ וזלנסקי שוב בבית הלבן.

זלנסקי הגיע לפגישה מיוחדת עם נשיא ארצות הברית, לאחר פסגת טראמפ עם נשיא רוסיה פוטין. בתחילת הפגישה, בירך טראמפ את זלנסקי על “החליפה הנורא יפה” שלו — בדיחה בין השניים בעקבות החליפה הקודמת של זלנסקי, שהייתה חליפת טריינינג והציתה את זעמו של טראמפ.

בחדר הסגלגל החליפו המנהיגים ברכות חמות. זלנסקי הודה לטראמפ על מאמציו להביא להפסקת הלחימה, והעניק לו מכתב מיוחד מהגברת הראשונה של אוקראינה לגברת הראשונה מלאניה טראמפ.

במהלך הפגישה, בתשובה לשאלות כתבים, התחמקו המנהיגים מלהגיב לשאלה האם אוקראינה תוותר על שטחים כחלק מהסכם שלום. טראמפ ציין כי אינו מתמקד בהפסקת אש בלבד: “הפסקת אש זה נחמד כי אנשים מפסיקים לההרג, אבל זה לא פותר את הבעיות האמיתיות. אני רוצה לסיים את המלחמה.”

בנוסף, חשף טראמפ כי אם המשא ומתן עם מנהיגי אירופה יתקדם היטב, צפויה פגישה משולשת עם פוטין שתוכל להביא לסיום הלחימה. הוא גם הבטיח התחייבויות ביטחוניות מקיפות לאוקראינה בכל מקרה של הסכם עם רוסיה: “נהיה מעורבים בערבויות הביטחוניות לאוקראינה, תהיה הרבה עזרה בביטחון. אנחנו רוצים שזה יהיה סוף המלחמה, לא לשנתיים אלא לנצח.”