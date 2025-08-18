יורם ארבל, מהשדרנים האגדיים והמוערכים בישראל, חזר אמש (ראשון) לעמדת השידור לאחר הפסקה של כשנה. ארבל, שחגג לאחרונה את יום הולדתו ה-83, סיפר בשיחה עם שי גולדשטיין ועמית לוינטל ברדיו ‘גלי ישראל’ על תחושותיו עם החזרה.
בשיחה, שיתף ארבל כי מעולם לא לקח הפסקה ארוכה כל כך, כיוון שמעולם לא היה חולה בעבר. הוא סיפר כי החלים מהמחלה, אך הטיפול השאיר שאריות שגרמו לפגיעה במיתרי הקול שלו. “אני מקווה שתוך חודש-חודשיים אחזור לשדר גם את ליגת העל”, אמר והוסיף כי קיבל המון תגובות מרגשות מאז החזרה.
על העבודה בצ’רלטון, אמר ארבל כי “החבר’ה בצ’רלטון באמת נתנו לי הרגשה של חזרה הביתה”. חזרתו של ארבל לעמדת השידור התקבלה בהתרגשות רבה בקרב ענף הספורט והציבור בישראל.
