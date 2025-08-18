בעיתון אל חדת’ הסעודי מתפרסמים פרטים נוספים על עסקת החטופים החלקית שנשקלת כעת: 10 חטופים חיים ועוד 18 חללים בתמורה ל-60 יום של הפסקת אש

בתקשורת הערבית מתפרסמים פרטים נוספים על ההצעה המצרית-קטארית לעסקת חטופים חלקית בתמורה להפסקת אש.

על פי דיווח בעיתון אל-חדת’ הסעודי, ההצעה הנוכחית דומה להצעה אותה דחה חמאס בפעם הקודמת. ההצעה הנוכחית כוללת שחרור של 10 חטופים ישראלים חיים ו-18 חללים (מתוך 20 חיים ו-30 חללים). ישראל בתמורה תנצור את האש למשך 60 יום, תכניס סיוע לרצועה בשיטה הישנה של משאיות סיוע וכמובן תשחרר אלפי רוצחים. עם כניסת הפסקת האש, יחל שלב המו”מ על החזרת כל החטופים והפסקת המלחמה.

לפי הדיווחים בסעודיה, לחמאס ניתן אולטימטום להחליט עד הערב על ההצעה הנוכחית, ובתקשורת הערבית כבר דווח כי גם חמאס וגם הג’יהאד האיסלאמי שוקלים את ההצעה ברצינות.

בסרוגים, דיווחנו מוקדם יותר היום, כי לא מן הנמנע כי מדובר בטרור פסיכולוגי אותו נוקט ארגון הטרור חמאס, יממה לאחר ‘יום העצירה’ והמחאות ששטפו את ישראל כולל עצרת ענק בתל אביב. מאידך ייתכן והפעילות של צה”ל כבר עכשיו בתוך השכונות בעזה, בהן מתבצע הרס שיטתי כמו ברפיח, חאן יונס ובית חאנון, מביא את חמאס לשקול שוב את עצירת הלחימה, כדי להציל את מה שנשאר מעזה.

בממשלה כבר הודיעו שיתנגדו לעסקאות חלקיות

בשלב זה עוד לא ברור מה החידוש בהצעה, אך נזכיר כי בעבר ישראל הציעה עסקה חלקית לפיה ישוחררו 10 חטופים חיים ויוחזרו עוד 20 חללים חטופים בתמורה להפסקת אש של 60 יום.

עם זאת יש לציין כי ראש הממשלה נתניהו הצהיר כי הוא מתנגד לעסקאות חלקיות ורוצה רק עסקה כוללת של כל החטופים, ואילו השותפות שלו בקואליציה המתפרקת – עוצמה יהודית והציונות הדתית – הודיעו כי יפרקו את הקואליציה במקרה של עסקה חלקית.

בתוך הממשלה דורשים השרים להתמקד בהשמדת חמאס, וסמוטריץ’ אפילו דורש מראש הממשלה שלא לעצור את התימרון עבור עסקאות חטופים, כפי שהיה בעבר. בסבב השיחות הקודם היה זה חמאס שטיפס על עצים גבוהים ובכך פוצץ את המשא ומתן, מה שהביא להחלטת הממשלה על הרחבת התמרון בעזה. כעת, 681 יום אחרי ה-7 באוקטובר, שוב ישראל מחכה למוצא פיו של חמאס כדי לדעת מה הצעדים שהיא צריכה לנקוט.