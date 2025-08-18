בפגישה מיוחדת של ראש הממשלה עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, הציג יוסי דגן עמדה תקיפה וברורה בעד החלת ריבונות מלאה בכל שטחי יו”ש – לא רק בגושי ההתיישבות – תוך שהוא מדגיש את תמיכת רוב העם במהלך ואת חשיבותו הביטחונית והמדינית למדינת ישראל

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, השתתף בפגישה שנערכה אמש ביישוב עפרה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, במסגרת מועצת יש”ע. הפגישה, שהתארכה מעבר לצפוי, עסקה בין היתר בדרישה להחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

דגן הדגיש במהלך הפגישה:

“יש רוב אדיר בעם לריבונות. ריבונות היא ניצחון בזירה עיקרית – שתשליך על עוד זירות. ניצחון מוחלט זה ריבונות. ניצחון מוחלט זה לחזק את אחיזתנו באדמה בארץ ישראל.”

לדבריו, ריבונות אינה רק מהלך מדיני, אלא גם ביטחוני:

“הריבונות היא חיסול תוכנית השלבים ולכן מבטיחה את קיומה של מדינת ישראל מבחינה ביטחונית.”

הוא הוסיף כי הציבור מצפה מראש הממשלה למהלך זה:

“הציבור מצפה לריבונות והוא יעמוד מאחוריך. אם תחיל את הריבונות, המחנה הלאומי וגם המרכז ואפילו חלק ממי שמציגים את עצמם כשמאל, יעמדו מאחוריך.”

דגן הדגיש את התנגדותו ליוזמות מדיניות חלקיות:

“לא ליוזמת ג’נבה של גושי התיישבות, שמשמעותה – מדינת טרור בלב הארץ, אלא ריבונות מלאה על כל היישובים והמרחבים הפתוחים. אם הצבועים הללו מבטלים באו”ם בפועל בספטמבר את אוסלו – אין שום סיבה לא להחיל ריבונות על כלל השטחים הפתוחים ביו”ש, ללא הכפרים של הרשות הפלסטינית.”

לאחר הפגישה אמר דגן:

“אני ותיק בפגישות מהסוג הזה, ואני יכול לומר שהיתה פגישה טובה מאוד. ראש הממשלה היה חד, קשוב, מכבד, ושמע את הדברים ואת המנגינה. הוא בחר שלא להיכנס לפרטים, וזה נכון בשלב הזה, אבל אני יכול לומר בפה מלא – הוא היה חד, קשוב ומכבד.”

דגן סיכם את עמדתו בכך ש”הצבנו בפניו אמירה וגם דרישה ברורה: ניצחון אמיתי פירושו ריבונות – לא רק בגושי ההתיישבות, אלא על כל היישובים והמרחבים הפתוחים ביהודה ושומרון.”