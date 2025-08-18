ח”כ שמחה רוטמן מפרסם את הציטוטים בגינם נשללה הוויזה שלו ונאסרה כניסתו לאוסטרליה: “מדינה פלסטינית היא הצעד הראשון להשמדת ישראל”

יו״ר ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן מגיב הבוקר לשלילת הוויזה שלו ואיסור הכניסה לאוסטרליה, וחושף את ההציטוטים ה״מתסיסים״ בגללם ממשלת אוסטרליה מפחדת ממנו.

‏ “צריך להשמיד את החמאס”

‏”מדינה פלסטינית היא הצעד הראשון להשמדת ישראל”

‏”צריך להחיל ריבונות ביהודה ושומרון” ‏וציטוט ‘קיצוני’ במיוחד:

‏”We will continue to strike at the enemy and fight the terror that surrounds us relentlessly in order to protect and defend the security of the citizens of the State of Israel. The world… must stand on the right side of history – (“נמשיך להכות באויב ולהילחם בטרור הסובב אותנו ללא לאות, על מנת להגן ולהגן על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל. העולם… חייב לעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה.”)

רוטמן הוסיף: ‏גם ״העזתי״ לומר שוב ושוב שהאחריות על‏ המצב בעזה לא מוטלת על ישראל, שפועלת כשורה.

על ההחלטה האנטישמית האוסטרלית אומר רוטמן: “‏בהחלטה לשלילת הוויזה, טוען שר הפנים האוסטרלי שלנוכחותי ולדבריי תהיה השלכה קשה על השלום ושמירת החוק באוסטרליה כשהוא מתכוון לכך שההמון האיסלאמיסטי שקורא להשמדת ישראל ברחובות סידני ומלבורן לא ישמח על נוכחותי”.

רוטמן מציין: “‏הוזמנתי על ידי הקהילה באוסטרליה עקב מתקפות אנטישמיות על בתי כנסת ותחושה קשה בקרב הקהילה של התנכרות ועוינות. ‏החלטתה של ממשלת אוסטרליה לשלול ממני את האפשרות להגיע ולדבר עם בני עמי, בשל הבעת עמדות פשוטות וברורות, היא אנטישמיות ברורה ובוטה הנותנת רוח גבית לטרור”.

ובסיום דבריו הוא כותב: “מדינת ישראל חייבת ללמד את העולם כולו כיצד לא נכנעים לטרור. ‏אני לא אירתע, ואמשיך להשמיע את קולו הגאה של העם היהודי בכל מקום שבו אהיה״.