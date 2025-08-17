ראש הממשלה נתניהו ביקר בעפרה ביובל ה-50 שלה, והתחייב כי ישראל תמשיך לשמור על אחיזתה בארץ ולמנוע הקמת מדינה פלסטינית באזור.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (א’) ביישוב עפרה שבבנימין, המציין 50 שנה להיווסדו, והדגיש את מחויבותו להמשך אחיזת ישראל בארץ. נתניהו התחייב במאורע המיוחד למנוע מדינה פלסטינית בכל דרך שתידרש.

ביקור נתניהו בעפרה, וידאו (עלה לשרת): עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ.

דבריו החריגים של ראש הממשלה, שלא מרבה התבטאויות ישירות בנושא כמו החלת ריבונות או ארץ ישראל השלמה, מגיעים על רקע דחף בינלאומי מצד מדינות מערביות, להכרה במדינה פלסטינית. כאשר על פי דיווחים, במהלך הביקור הופעל לחץ על נתניהו לקדם החלת ריבונות.

במהלך הביקור הסביר נתניהו: “מאוד מרגש להיות פה. לפני 25 שנים אמרתי שאנחנו נעשה הכל להבטיח את המשך אחיזתנו בארץ ישראל, למנוע הקמה של מדינה פלסטינית ולבלום ניסיונות לעקור אותנו מכאן. ברוך ה׳, מה שהבטחתי – קיימנו.”

נתניהו ביקר גם “חבר וותיק” ביישוב, עץ אדר אותו שתל לפני 25 שנה בדיוק, כאשר הגיע לביקור ביישוב בתור ראש ממשלה צעיר.

עוד באותו נושא בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית: סער בצעד דיפלומטי נגד צרפת 15:54 | אוריאל בארי 3 0 😀 👏

ראש הממשלה ציין כי הדרך לא הייתה קלה, וכי נדרשו התמודדות עם לחצים מבית ומחוץ, כולל מצד נשיאים אמריקנים, שניסו לקדם הקמת מדינה פלסטינית. “עמדנו בזה יחד, קיימנו את הבטחת הדורות, ותראו מה קרה מאז”, אמר.

העץ שנטע נתניהו מסמל, לדבריו, את העמקת השורשים של היישוב במולדת והגבהת הצמרות מעלה-מעלה. “אני מברך אתכם על כך שאתם חוד החנית של המשך קיומנו בארץ”, הוסיף.

הביקור והטקס מהווים חלק מחגיגות היובל של עפרה, שמסמלות את ההיסטוריה התיישבותית ארוכה.