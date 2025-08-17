השחקן הבריטי טרנס סטאמפ, כוכב סרטי “סופרמן” ותפקידים בולטים נוספים, הלך לעולמו בגיל 87. הוא ייזכר כאייקון קולנועי עם קריירה מרשימה ומגוונת.

השחקן הבריטי המוערך טרנס סטאמפ, הידוע בעיקר מתפקידו כגנרל זוד בסרטי “סופרמן” המקוריים, הלך לעולמו בגיל 87. משפחתו מסרה כי הוא נפטר ביום ראשון, 17 באוגוסט 2025, מבלי לפרט את סיבת מותו.

סטאמפ נולד בלונדון ב-22 ביולי 1938 והחל את דרכו הקולנועית בשנות ה-60, עם הופעה בולטת בסרט “בילי באד” (1962). לאורך הקריירה הארוכה שלו הופיע ביותר מ-60 סרטים, בהם “פריסילה, מלכת המדבר” (1994), “מלחמת הכוכבים: אימת הפאנטום” ותפקידים בסרטי “סופרמן” (1978, 1980) שהפכו אותו לדמות איקונית.

השחקן זכה להכרה על היכולות המגוונות שלו ועל עבודתו עם במאים ידועים כמו פדריקו פליני, טים ברטון וסטיבן סודרברג. משפחתו ציינה כי סטאמפ הותיר אחריו גוף יצירה מרשים, שימשיך להוות השראה לדורות של צופים ושחקנים.

טרנס סטאמפ ייזכר כאחד השחקנים הגדולים של דורו, עם נוכחות בימתית מרשימה ויכולת משחק יוצאת דופן, שהשאירה חותם עמוק על עולם הקולנוע.