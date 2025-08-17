בעקבות שיגור טיל מתימן שיורט על ידי חיל האוויר, פיקוד העורף מפרסם לציבור תזכורת להנחיות למקרה של קבלת התרעה. ההנחיות נועדו להבטיח את שלומם של התושבים בזמן אמת ומתייחסות למגוון מצבים.
במבנה סגור: יש להיכנס מיד למרחב מוגן, לחדר מדרגות או לחדר פנימי. יש לסגור את הדלתות והחלונות ולהישאר שם למשך 10 דקות לפחות.
בשטח פתוח: יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. חשוב להישאר על הקרקע למשך 10 דקות כדי להימנע מפגיעה משברי יירוט או ירי נוסף.
במהלך נסיעה: יש לעצור את הרכב בצד הדרך, לצאת ממנו ולתפוס מחסה מאחורי קיר, גדר או תעלה. אם אין מחסה בקרבת מקום, יש לשכב על הקרקע ולהגן על הראש. יש להמתין 10 דקות לפני שממשיכים בנסיעה.
פיקוד העורף מדגיש כי המתנה של 10 דקות לאחר שמיעת האזעקה היא קריטית, מחשש לירי נוסף או לפגיעה משברי יירוט שעדיין לא נחתו על הקרקע, וכי ההקפדה על הנחיות אלו מצילה חיים.
