משפחתו של הלוחם אביעד ניימן הי"ד ממצפה יריחו, שנפל בלבנון, עלתה היום (ראשון) להר הבית לרגל בר המצווה של בנו הבכור חגי ולציון הנחת התפילין הראשונה.

המשפחה הגיעה בהרכב מורחב, בהשתתפות האם שיר, הסב והסבתא אליקים ונעמה ניימן, אחים, דודים ובני דודים. בני המשפחה התפללו תפילת שחרית על ההר, ובמהלכה קרא חגי את הקדיש לעילוי נשמת אביו אביעד הי"ד.

צילום: מנהלת הר הבית

אביו של אביעד, הרב אליקים ניימן, שיתף כי כששב בנו מהלחימה בעזה, קנה תמונה מפוארת של המקדש והסביר את משמעותה: "בכל בית שהייתי יש שם תמונה גדולה של הר הבית, הם יודעים על מה הם נלחמים". לדבריו, אביעד נהג לומר: "לכן אני שם תמונה של בית המקדש, על הבית, על המדים – שנדע על מה אנחנו נלחמים".

המשטרה, בתיאום עם מינהלת הר הבית, התחשבה בצרכי המשפחה ואפשרה עלייה שקטה ורגועה להר, עם עצירות ממושכות לתפילה ולדברי תורה. האח משה ניימן, מוותיקי העולים להר הבית, הדריך את המשתתפים ותיאר בפניהם את מקום המקדש ואת הקשרו לתהליך הגאולה.

במינהלת הר הבית ציינו כי ההר שב והופך למקום של שמחה והודיה, כאשר רבים עולים אליו לציין אירועים משמעותיים – חתנים, כלות, בני ובנות מצווה, והורים המבקשים להודות על לידת ילדיהם.