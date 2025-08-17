המחאה נמשכת: רשימת הכבישים שייחסמו ביום שני

חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 17.08.2025 / 13:24

אחרי יום ההפגנות היום, גם מחר (יום שני) מתכננים ארגונים נגד הממשלה למחות במספר צמתים וכבישים ברחבי הארץ. הרשימה המלאה

אחרי יום המחאה המרכזי היום (א'), ארגונים נוספים של מחאה נגד הממשלה מתכננים הפגנות קטנות יותר שיכללו גם חסימות כבישים בצמתים שונים ברחבי הארץ. מחר מתכנן ארגון "משמרת 101" שנוסד כשהיו 101 חטופים להפגין ב"מחאה שקטה" בחסימת הכבידים הבאים: משמרת מרכזית, מול מעון רה"מ בירושלים בהשתתפות משפחות חטופים. רח' עזה/מטודלה ירושלים, בין 18:00-21:00. משמרות מקומיות ברחבי הארץ באר שבע – צומת המשכן לאומנויות הבמה 07:00-09:00

צומת מסמיה 07:00-09:00

רחובות – צמת מכון ויצמן 07:00-09:00

מודיעין – ברחבה בין קניון עזריאלי לכיכר התחבורה 09:00-11:00

צומת העוגן 07:00-09:00

זכרון יעקב – כיכר השמורה (כיכר החטופים) 07:30-09:00

קרית אתא – מול קניון עזריאלי 07:00-08:30

דגניה – ליד קפה חנל'ה מהשעה 07:00

ראש פינה – כיכר ליזה 18:00-20:00

בנימינה – בכניסה לתחנת הרכבת, 7:30-8:30

