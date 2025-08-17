עוד באותו נושא האב השכול: "לא שובת. למען החטופים" 07:27 | דוד פרוידיגר 4 1 ❤️

האם השכולה איריס חיים, ששכלה את בנה יותם שנחטף ממסיבת הנובה, כתבה אמש פוסט בפייסבוק נגד השביתה והמחאה המתוכננת היום. בין היתר כתבה כי היא מתנגדת לשביתה וכי מהווה ניצחון קטן לחמאס. עוד כתבה כי אין אזרח במדינה שלא רוצה לראות את החטופים חוזרים הביתה. לדבריה אפשר וצריך להזדהות עם המשפחות, אך זוהי לא הדרך הנכונה. לסיום דבריה הדגישה כי התנגדה למחאות מטה החטופים גם בימים בהם בנה יותם, שנהרגבשוגג על ידי חיילי צה"ל, עדיין היה בשבי.

דבריה המלאים של איריס חיים:

מחר יקומו מאות אלפי אנשים בבוקר ובליבם תחושה שהם עושים משהו טוב

למען החטופים ולמען המשפחות שלהם.

אותה תחושה שמוציאה אנשים מהבית כבר 3 שנים הרבה לפני שהמטרה היתה לתמוך בחטופים.

כי כאלה אנחנו, רוצים להיות טובים למען האחר

היו מטרות אחרות שכולן בסופו של דבר הסתכמו בהתנגדות להחלטות כאלו או אחרות של הממשלה הנוכחית שנבחרה ב 1/11/22. הפיכה משטרית, חוק הגיוס פיטורי גלנט, חיסונים, קורונה

השבתת המשק מחר, הפרעה למהלך החיים הלא נורמלי גם ככה היא בעיני טעות מכמה סיבות:

אין בן אדם במדינה שלא רוצה שהחטופים יחזרו

ברגע שחלק שובתים וחלק לא מסיבותיהם שלהם ישר יש מן הרגשה נוראית שאם אני לא שובת – מה זה אומר עלי… לא אכפת לי?

אין מי שלא אכפת לו, מדינת ישראל לא שוקטת על שמריה כבר שנה ועשרה חודשים , אין אדם בישראל שלא תרם כסף ואת חיי ילדיו כדי להחזיר את החטופים.

בנתיים זה לא הצליח ולא ראינו את כולם בבית וזה משגע אותנו.

כדי לא להשתגע מתחושת אוזלת היד אנחנו רוצים לפעול, לעשות משהו. להרגיש חלק מהמאבק.

אבל, השביתה הזאת בסופו של דבר לא תשיג כלום חוץ מההרגשה הטובה שהנה, גם אני עשיתי משהו ובנוסף החמאס שכמובן צופה ולומד אותנו מבין שהוא מצליח להשבית את המשק בישראל, כמה נוח בשבילם שאנחנו עושים את זה עבורם.

מי לא ישמח? כל אותם אנשים שמנסים לייצר לעצמם מציאות שבה הולכים לעבודה, פוגשים אנשים, מדברים וגם צוחקים- זה לא על חשבון החטופים, זה למען השפיות של כולנו.

ככל שנחמיר את המאבק באופן זה נדרדר את המדינה לכאוס מוחלט ובעיני לא נשיג ככה כלום חוץ מפילוג נוראי ביננו.

אני מזדהה , רוצה, מוכנה לויתורים מרחיקי לכת באופן מדיני כדי להפסיק את המלחמה ולהחזיר את החטופים באם הדבר עומד על הפרק אך מתנגדת להשבתה של המשק , יש לזה משמעויות קשות עבורנו. הצעד הבא לאנרכיה שממנה לא תהיה יציאה

יש לכולנו אחריות למעשים שקולים לטובת כל עם ישראל והחברה כולה.

השבתת המשק מחר היא עוד נצחון קטן לחמאס.

אפשר להזדהות עם המשפחות , עושים את זה כל הזמן.

אם בכל פעם שהחלטה גורלית לכאן או לכאן תגרור אותנו למלחמה ביננו , הקץ יגיע ..

מזכירה לכולם שהתנגדתי להפגנות הללו גם כשיותם היה עדיין חי בעזה.