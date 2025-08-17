לפנות בוקר דווח על פיצוצים בתחנת כח בבירה צנעא שבתימן, ולהפסקות חשמל נרחבות בעקבות כך. בתימן מאשימים את ישראל שבינתיים לא מגיבה

פיצוצים אירוע לפנות בוקר בתחנת כח בדרום העיר צנעא שבתימן. בדיווח נמסר עוד על הפסקת חשמל נרחבת ברחבי הבירה.

בתימן כבר בחרו להאשים את ישראל על אף שטרם ידוע אם מדובר בתקלה פנימית או בתקיפה. ישראל טרם הגיבה או נטלה אחריות לתקיפה במדינה.

תיעוד התקיפה לפנות בוקר בצנעא. (צילום: רשתות ערביות)

מנכ"ל תאגיד החשמל הכללי של החות'ים מישאל אל-ריפי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי תחנות כוח הופצצו וכתוצאה מכך נגרמו הפסקות חשמל זמניות.

חזאם אל אסד, בכיר חות'י מאשים כי "אויב פושע ופושט רגל שמכוון רק למתקני שירות ולאובייקטים אזרחיים – חשמל ומים".

כאמור, בישראל לא נטלו אחריות לתקיפה בתימן ועד כה לא הגיבו לדיווחים באופן רשמי ולפי שעה לא ברור אם מדובר בתקיפה חיצונית או באירוע פנימי.