בירושלים נפטר השבת הרב דב בערל ויין שבשנים האחרונות כיהן כרב בית כנסת "הנשיא". בן 91 בפטירתו. הלווייתו תצא מחר (א') בשעה 09:30 משכונת רחביה

במהלך השבת נפטר בביתו בירושלים הרב דב בערל ויין בגיל 91. בעשרות השנים האחרונות כיהן הרב כרב בית הכנסת "הנשיא" בשכונת רחביה בירושלים.

הלווייתו של הרב תצא מחר, יום ראשון, בשעה 09:30 בבוקר מבית כנסת הנשיא בשכונת רחביה בירושלים.

הרב והרבנית יוכבד עלו לארץ לפני למעלה 30 שנה. עד מהרה הרב התאלמן כאן בארץ, נישא בשנית והתאלמן שוב כעבור מספר שנים. במסירות נפש של אהבת הארץ לא הסכים בשום פנים אופן לשוב לגולה לילדיו ולעשרות רבות של נכדיו וניניו.

הרב וויין, מחבר ספרי קודש והסטוריה יהודית רבים, העמיד תלמידים הרבה ועד לפני חודש עוד מסר את אחרון שיעוריו בבית הכנסת הנשיא.

נודע ביכולת רטורית יוצאת דופן ובהרצאותיו ריתק את שומעיו בעיקר בני ויוצאי קהילות צפון אמריקה ושאר מדינות דוברי אנגלית.

אלפי שיעורים מוקלטים ביהדות ובהיסטוריה יהודית שלו הופצו במיליוני עותקים. ב-40 השנים האחרונות בקלטות, בדיסקים ובעידן האינטרנט צולמו והועלו ליוטיוב אלפים משיעוריו.

ייסד והקים ישיבות ומוסדות בארה"ב

היה תלמיד חכם עצום, מייסד וראש ישיבת "שערי תורה" בארצות הברית, רב קהילות וכיהן לפני יובל שנים כראש מחלקת הכשרות של ה- OU בצפון אמריקה, ארגון כשרות שעשה בראשותו מהפכה עולמית בתחום הכשרות המזון התעשייתי בעולם כולו.

היה מקושר אל גדולי ישראל בדורות שקדמו וראה לעצמו תפקיד להוות גשר בין דור הדעה של גדולי ישראל שלפני השואה אל דורו, תלמידיו.

בהיותו ילד בן 12 בשיקגו שבארה"ב פגש ברב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל שעצר באמריקה לאחר שהגיע ממחנות העקורים באירופה שאחרי השואה. הרב הרצוג אמר לנערים בישיבה שלא הצליח כ"כ לחלץ את הילדים היתומים מהמנזרים ושמיליון וחצי נשמות ילדים יהודים שנספו בשואה מרחפות באויר.

תפקידכם ילדים, אמר, לתת גוף לנשמות הללו ולהפיץ תורה.

הרב וויין נהג לספר סיפור זה כאחד מן הרגעים המכוננים בחייו, ובפרט שהרב הרצוג פנה אליו באופן אישי ואמר לו: "שמעת את הדברים שאמרתי לכם, נכון?".

הנשיא הרצוג: הרב ויין היה הדמות המשפיעה על סבי

לפני כשלוש שנים וחצי ביקר הנשיא הרצוג בביתו של הרב וויין לשמוע ממנו באופן בלתי אמצעי על סבו שנקרא על שמו.

תלמידו הקרוב אליו מאוד, הרב הראל כהן מבית אל מציין, כי עם היוודע דבר פטירתו בצאת השבת כתב לו הנשיא תנחומים והצביע על הקשר האמיץ שהיה לו עם הרב, על כך שהיה רב גדול ושרק לאחרונה שאל אודותיו בעת בואו לקריאת מגילה איכה בבית הכנסת הנשיא, שם נוהג הנשיא להתפלל מדי פעם.