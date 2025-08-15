אבישי דוד, אביו של החטוף אביתר, פונה לציבור ומבהיר כי משפחתו לא נתנה הסכמה לשימוש בשם בנו ובתמונתו בפליירים הקוראים לשביתה, וביקש לכבד את פרטיותם

אבישי דוד, אביו של החטוף אביתר דוד, פרסם הבהרה רשמית מטעם המשפחה בעקבות פרסומים שונים ברשתות החברתיות ובחומרי פרסום. בפליירים הקוראים לשביתה, נעשה שימוש בשמו ובתמונתו של אביתר דוד.

בהודעה מטעמו, הבהיר אביו של אביתר באופן חד-משמעי כי המשפחה לא נתנה את הסכמתה לשימוש בשמו ובתמונתו של בנה לצורך קידום השביתה. הוא הדגיש כי המשפחה אינה תומכת במהלך זה.

"אנו מבקשים לכבד את אביתר ואת משפחתנו, ולהימנע משיוכו לפעולות ציבוריות או פוליטיות שלא אושרו על ידינו", מסר האב. הדברים מגיעים על רקע המאבק הציבורי למען שחרור החטופים.