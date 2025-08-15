בעשרות מוקדים בו זמנית ולאורך כל היום: ביום ראשון הקרוב מתכוונות משפחות חטופים ומשפחות שכולות להשבית את המשק. זו מפת החסימות הצפויה ברחבי הארץ

לקראת השבתת המשק ביום ראשון הקרוב: היום (שישי) מתפרסמת מפת החסימות המלאה ברחבי הארץ שבה צפויים לקחת חלק אלפי בני אדם ביניהם חברי כנסת, משפחות חטופים ומשפחות שכולות ממועצת אוקטובר בנוסף לחברות רבות במשק שהודיעו כי יאפשרו לעובדיהן לקחת יום חופש.

מפת החסימות המלאה:

מסמיה, צומת | 06:30

אורים, על כביש 234 | 07:00

אושה, על כביש 780 | 07:00

אייל, על כביש 444 | 07:00

איילת השחר, על כביש 90 | 07:00

אילות, על כביש 90 | 07:00

אליקים, צומת | 07:00

אפיקים, על כביש 90 | 07:00

אפק, צומת | 07:00

ארז, על כביש 34 | 07:00

אשדות יעקב, על כביש 90 | 07:00

בארי, על כביש 232 | 07:00

בחן, על כביש 6 | 07:00

בית אלפא, על כביש 669 | 07:00

בית העמק, כיכר | 07:00

בית השיטה, כיכר | 07:00

בית קמה, על כביש 6 | 07:00

בית קשת, על כביש 65 | 07:00

בקעת אונו, גשר מכבית | 07:00

ברור חייל, על כביש 232 | 07:00

ברעם, על כביש 8967 | 07:00

ברקאי, על כביש 65 | 07:00

גבים, על כביש 34 | 07:00

גבע, על כביש 71 | 07:00

גבעת ברנר, על כביש 40 | 07:00

גבעת חיים, על כביש 581 | 07:00

גבעת עוז, על כביש 66 | 07:00

גברעם, על כביש 4 | 07:00

גדות, על כביש 91 | 07:00

גדרה, רולדין תחנה מרכזית | 07:00

גזית, על כביש 65 | 07:00

גזר, כיכר | 07:00

גליל ים, על כביש 20 | 07:00

גלעד, על כביש 672 | 07:00

גן שמואל, על כביש 65 | 07:00

געש, כיכר הכניסה | 07:00

גרופית, על כביש 90 | 07:00

גשר, על כביש 90 | 07:00

דברת, על כביש 65 | 07:00

דגניה ב', על כביש 90 | 07:00

דן, על כביש 99 | 07:00

דפנה, צומת "הר וגיא" | 07:00

הגומא, צומת | 07:00

הגושרים, על כביש 99 | 07:00

הגשר הרומי, כביש 75/ כביש 90 | 07:00

הזורע, על כביש 66 | 07:00

הסטף, כיכר | 07:00

הראל, על כביש 44 | 07:00

זכרון יעקב, צומת | 07:00

חדרה, צומת שערי חדרה | 07:00

חולדה , על כביש 411 | 07:00

חוקוק, על כביש 8077 | 07:00

חמד, גשר | 07:00

חפציבה, על כביש 669 | 07:00

חצרים, על כביש 2357 | 07:00

יהל, על כביש 90 | 07:00

יזרעאל, על כביש 60 | 07:00

יסוד המעלה, על כביש 90 | 07:00

יפעת, על כביש 73 | 07:00

יקום, על כביש 2 | 07:00

יקנעם, צומת | 07:00

כברי, צומת | 07:00

כנרת, על כביש 767 | 07:00

כפר גלעדי, על כביש 90 | 07:00

כפר הנשיא, על כביש 90 | 07:00

כפר מכבי, על כביש 780 | 07:00

כפר מסריק, על כביש 4 | 07:00

כפר רופין, על כביש 6678 | 07:00

כרמיה, על כביש 3411 | 07:00

להב, על כביש 325 | 07:00

להבות הבשן, על כביש 918 | 07:00

לוטן, על כביש 90 | 07:00

מבשרת ציון, קניון הראל | 07:00

מגידו, צומת | 07:00

מעברות, על כביש 4 | 07:00

מעגן מיכאל, על כביש 2 | 07:00

מעין צבי, על כביש 4 | 07:00

מפלסים, על כביש 232 | 07:00

מרחביה, על כביש 71 | 07:00

משאבי שדה, על כביש 40 | 07:00

משמר הנגב, על כביש 264 | 07:00

משמר העמק, על כביש 66 | 07:00

נוה אור, על כביש 90 | 07:00

נווה אילן , כיכר אלביס | 07:00

נחשון , צומת | 07:00

נהלל, צומת נהלל | 07:00

ניר אליהו, על כביש 5504 | 07:00

נירים, על כביש 2410 | 07:00

נען, צומת | 07:00

נצר סירני, על כביש 431 | 07:00

סמר, על כביש 90 | 07:00

עברון, על כביש 4 | 07:00

עין גב, על כביש 92 | 07:00

עין השופט, על כביש 6953 | 07:00

עין חרוד , על כביש 716 | 07:00

עין כרמל, על כביש 4 | 07:00

עמיעד, צומת | 07:00

פלמחים, על כביש 4311 | 07:00

צובה, יציאה לשיירות | 07:00

צרעה, צומת | 07:00

קדרים, על כביש 65 | 07:00

קטורה, על כביש 90 | 07:00

קרית ענבים, על כביש 425 | 07:00

ראש פינה, צומת | 07:00

צאלים, על כביש 222 | 07:00

צמח, צומת | 07:00

ראשון לציון, גשר דרורים | 07:00

רבדים, על כביש 3 | 07:00

רביבים, על כביש 222 | 07:00

רוחמה, על כביש 334 | 07:00

רמות מנשה, על כביש 672 | 07:00

רמת הכובש, על כביש 554 | 07:00

רמת השופט, על כביש 6954 | 07:00

רמת יוחנן, על כביש 780 | 07:00

רעים, על כביש 232 | 07:00

שדה בוקר, על כביש 40 | 07:00

שובל, על כביש 264 | 07:00

שילר, על כביש 411 | 07:00

שער הגולן, על כביש 98 | 07:00

שפיים, על כביש 5514 | 07:00

שריד, על כביש 73 | 07:00

תל יוסף, על כביש 71 | 07:00

הוד השרון, זויתן 8, מול קיש | 07:10

הרצליה פיתוח, שלומציון המלכה / השלווה, מול אדלשטיין | 07:10

ירושלים, המייסדים 18, מול ברקת | 07:10

כפר סבא, פנקס 19, מול שרן השכל | 07:10

כפר שמריהו, צומת | 07:10

מודיעין, מנחם בגין 124, מול יריב לוין | 07:10

ראש העין, קניון לב אפק, מול מירי רגב | 07:10

רחובות, סוחולובסקי 47, מול סילמן | 07:10

תל אביב, ויצוסקי 5, מול וסרלאוף | 07:10

תל אביב, דרך מנחם בגין מול גרציאני 8 , מול גמליאל וביסמוט | 07:10

תל אביב, ההשכלה 17, מול אמיר אוחנה | 07:10

ירושלים, מול בית הנשיא | 07:15

ירושלים, צומת אורנים | 07:15

ירושלים, דויד המלך / קרן היסוד | 07:15

ירושלים, עמק המצלבה הרצוג/טשרניחובסקי | 07:15

ירושלים, צומת גבעת משואה / עיר גנים | 07:15

ירושלים, צומת הקרנף הרצל / המייסדים | 07:15

ירושלים, כיכר האפט | 07:15

ירושלים, צומת המפלצת | 07:15

ירושלים, דרך בייט שערי צדק | 07:15

זיקים, על כביש 342 | 07:20

בית יהושוע, על כביש 553 | 07:30

דרורים, גשר | 07:30

חיפה, מת״מ, יציאה לשיירה | 07:30

חיפה, כיכר ספר | 07:30

חיפה, חוף דדו, יציאה לשיירה | 07:30

חצבה, על כביש 90 | 07:30

ירושלים, רחבת תחנת רכבת מרכזית | 07:30

כפר תבור, צומת | 07:30

לטרון, חניון כורכר תחתון, יציאה לשיירה | 07:30

עידן, על כביש 90 | 07:30

פארן, על כביש 90 | 07:30

צופר, על כביש 90 | 07:30

תל אביב, חוף הצוק, יציאה לשיירה | 07:30

אור יהודה, רחבת העיריה | 08:00

הכפר הירוק, צומת | 08:00

יגור, צומת | 08:00

יהוד מערב, צומת | 08:00

יטבתה, על כביש 90 | 08:00

כפר סילבר, צומת | 08:00

כרכור, צומת | 08:00

לטרון, צומת | 08:00

מזרע, צומת | 08:00

נאות סמדר, על כביש 40 | 08:00

עברון, על כביש 4, יציאה לשיירה | 08:00

רמת גן, ז׳בוטינסקי 35 | 08:00

רעננה, גשר כביש 531 | 08:00

שער הנגב, צומת | 08:00

תל אביב, כיכר אנטין (אוניברסיטת תל אביב) | 08:00

תל אביב, צומת הפיל | 08:00

רמת השרון, צומת הראשונים | 08:00

בית שאן , צים, יציאה לשיירה | 08:30

בנימינה, צומת ברניצקי | 08:30

רמת גן, צומת עילית | 08:30

תל אביב, רוקח נמיר | 08:30

באר שבע, מול קרית הממשלה | 09:00

גני תקווה, מגדלי הים התיכון | 09:00

דרום השרון, מועצה אזורית | 09:00

זבולון, מועצה איזורית, יציאה לשיירה | 09:00

חולון, מדיטק | 09:00

עמק יזרעאל, מועצה איזורית , יציאה לשיירות | 09:00

קרית אונו, מגדלי הים התיכון | 09:00

רחובות, רחבת העיריה | 09:00

רמת גן, ז׳בוטינסקי 35, יציאה לצעדה | 09:00

ערד, הכניסה לעיר | 09:00

הר שכניה , צומת | 09:30

ירושלים, גבעת רם, יציאה לצעדה | 09:30

מורשת, כיכר | 09:30

משגב, כיכר | 09:30

משגב יובלים, צומת | 09:30

קריית טבעון, צומת | 09:30

תל אביב, כיכר החטופים | 09:30

חיפה, רחבת העיריה | 10:00

חיפה, גרנד קניון | 10:00

אילת, קניון ביג | 10:30

אילת, כיכר מול הים | 10:30

יהוד, קניון סביונים | 12:00

מודיעין, קניון עזריאלי | 12:00

קרית אונו, קניון קרית אונו | 12:00

תל אביב, צומת קפלן | 12:00

כרמיאל, חניון קניון חוצות, יציאה לשיירה | 15:30

באר שבע, מול פיקוד דרום | 16:00

בקעת אונו, ספורטק, יציאה לשיירה | 16:00

חיפה, כיכר זיו | 16:00

פרדס חנה כרכור, מועצה מקומית | 16:00

כרמי גת, רחבת הספורטק | 16:30

הרצליה, קניון שבעת הכוכבים | 17:00

חיפה, כיכר ספר | 17:00

חירם, צומת | 17:00

נהלל, צומת נהלל | 17:00

קרית גת, כיכר היונים מול שדריות לכיש 109 | 17:00

קריית טבעון, צומת | 17:00

כרמי גת, רחבת הספורטק, יציאה לשיירה | 17:30

מסמיה, צומת | 17:30

בית השיטה, על כביש 71 | 18:00

בנימינה, צומת עדה | 18:00

חדרה, צומת שערי חדרה | 18:00

יסוד המעלה, על כביש 90 | 18:00

מחניים, צומת | 18:00

מעלה גמלא, על כביש 869 | 18:00

נשוט, צומת | 18:00

פרדס חנה כרכור , כיכר אגד | 18:00

צמח, צומת | 18:00

קטורה, על כביש 90 | 18:15

אליקים, צומת | 18:30

געש, מול צומת ספרים | 18:30

כפר תבור, צומת | 18:30

נחשון, צומת | 18:30

באר שבע, מרכז מורים, יציאה לצעדה | 19:00

גזר, כיכר | 19:00

הגומא, צומת | 19:00

הוד השרון, זויתן 8, מול קיש | 19:00

כרכור, צומת | 19:00

קצרין, רחבת המתנ״ס | 19:00

ראש פינה, צומת | 19:00

תל אביב, תחנת סבידור, יציאה לצעדה | 19:00

הרצליה פיתוח, שלומציון המלכה / השלווה, מול אדלשטיין | 19:10

מודיעין, מנחם בגין 124, מול יריב לוין | 20:00