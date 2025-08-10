באופוזיציה תומכים בהשבתת המשק: "קריאת משפחות החטופים מוצדקת" - סרוגים

באופוזיציה תומכים בהשבתת המשק: "קריאת משפחות החטופים מוצדקת"
אחרי שמשפחות החטופים הודיעו על השבתת המשק ב-17 באוגוסט, מפלגות האופוזיציה תמכו במהלך וקראו לציבור להצטרף למחאה. לפיד: "הקריאה של משפחות החטופים להשבתת המשק מוצדקת וראויה"
(צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)
במפלגות האופוזיציה תמכו היום (ראשון) בהודעת משפחות החטופים על כוונתן להשבית את המשק ואת המדינה ב-17 באוגוסט, זאת במחאה נגד החלטת הקבינט המדיני ביטחוני להרחיב את הלחימה ברצועת עזה. בדבריהם חיזקו את בני משפחות החטופים וקראו לציבור להצטרף למחאה.
"הקריאה של משפחות החטופים להשבתת המשק מוצדקת וראויה" אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "נמשיך לעמוד לצידן".
גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי מפלגתו "מצטרפת לשביתת משפחות החטופים ביום ראשון. אני קורא לכל אזרחי ישראל, כל מי שערך החיים והערבות הדדית יקרים ללבו, לשבות יחד איתנו ולצאת לרחובות, להיאבק ולשבש. אסור להמשיך בשגרת החיים מול הפקרת אחינו ואחיותנו בעזה. אי אפשר לשתוק מול המציאות הזו. שובתים. נלחמים. מצילים".מצאת טעות בכתבה? התוכן בכתבה מפר זכויות יוצרים שבבעלותך? נתקלת בפרסומת לא ראויה? דווח/י לנו
2 תגובות - 2 דיונים מיין לפי
1
לא יעזור לכם גזענים רואים לכם העם נגדכם
נרקיס | 10-08-2025 11:51
לכאורה ערימה של כושלים קפלניסטים שאיבדו את הדרך מול העם ששועט קדימה
2
לא למדו כלום הגלגל מסתובב 7.10 יחזור עלנו
דידי ימין | 10-08-2025 11:57
לא למדו כלום הגלגל מסתובב 7.10 יחזור עלנו במקום ללכת חד להקים מדינה לתפארת האופוזציה לוקחת את המדינה אחורה לא נסלח לכם