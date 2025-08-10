באופוזיציה תומכים בהשבתת המשק: "קריאת משפחות החטופים מוצדקת" - סרוגים

(צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

במפלגות האופוזיציה תמכו היום (ראשון) בהודעת משפחות החטופים על כוונתן להשבית את המשק ואת המדינה ב-17 באוגוסט, זאת במחאה נגד החלטת הקבינט המדיני ביטחוני להרחיב את הלחימה ברצועת עזה. בדבריהם חיזקו את בני משפחות החטופים וקראו לציבור להצטרף למחאה.

"הקריאה של משפחות החטופים להשבתת המשק מוצדקת וראויה" אמר ראש האופוזיציה יאיר לפיד. "נמשיך לעמוד לצידן".

עוד באותו נושא



גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן אמר כי מפלגתו "מצטרפת לשביתת משפחות החטופים ביום ראשון. אני קורא לכל אזרחי ישראל, כל מי שערך החיים והערבות הדדית יקרים ללבו, לשבות יחד איתנו ולצאת לרחובות, להיאבק ולשבש. אסור להמשיך בשגרת החיים מול הפקרת אחינו ואחיותנו בעזה. אי אפשר לשתוק מול המציאות הזו. שובתים. נלחמים. מצילים".