בכרם סמוך לאלון שבות נמצאה הבוקר גופת גבר כבן 70, תושב קריית ארבע. במשטרה קיימו הערכת מצב: "אין חשד לאירוע פלילי או ביטחוני"

אין חשד לפלילים או אירוע ביטחוני: גופת גבר נמצאה הבוקר (שישי) בכרם סמוך לאלון שבות שבגוש עציון.

מהמשטרה נמסר כי הבוקר התקבל דיווח על מציאת גבר בן 70, תושב קריית ארבע, ללא רוח חיים בכרם סמוך לציר ראשי בקרבת היישוב אלון שבות.

כוחות תחנת עציון במרחב יהודה הגיעו למקום, ובשטח פעלו חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י. בזירה התקיימה הערכת מצב בראשות מפקד מחוז ש"י ניצב משה פינצ'י, יחד עם מפקד מרחב יהודה, ק' אח"מ מחוז ש"י, מפקדים נוספים, חוקרי הזיהוי הפלילי וכלל גורמי הביטחון וגורמי המקצוע המשטרתיים הרלוונטיים.

עוד באותו נושא מבצע נרחב: עשרות שב"חים מעזה נעצרו בנצרת 09:45 | אוריאל בארי 2 0 😀 👏

עוד נמסר מהמשטרה כי "בתום הערכת המצב ומבדיקות שבוצעו בשלב הזה עולה כי אין חשד לאירוע פלילי או ביטחוני. תחנת עציון במחוז ש"י פתחה בחקירה, והרקע והנסיבות נבדקים".

הודעה מסודרת נמסרה למשפחתו של המנוח ע"י המשטרה, ועם קבלת אישורה של המשפחה גופתו של המנוח תועבר לנתיחה במכון לרפואה משפטית להשלמת כלל הבדיקות הנדרשות".