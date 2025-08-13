בחסות החום הכבד: 2 שריפות מתרחשות בשעה זו ברחבי הארץ. שריפה אחת משתוללת בגוש עציון, שם בודקים חשד להצתה. בנוסף התחדשה השריפה באיזור בית שמש

לפחות 2 שריפות גדולות מתרחשות בשעה זו ברחבי הארץ.

השריפה הראשונה באיזור הקיבוץ מגדל עוז שבגוש עציון. שם משתוללת האש כבר מספר שעות בחסות החום.

מדוברות כבאות והצלה לישראל במחוז יו"ש נמסר עדכון לשריפה לפיו לוחמי האש ממרחב יהודה ממשיכים בשעה זו בפעולות לכיבוי השריפה שפרצה קודם לכן סמוך לקיבוץ מגדל עוז בגוש עציון.

לוחמי האש פועלים במספר מוקדי שריפה על מנת לבלום את התפשטות השריפה בתוואי שטח מאתגר ובעומס חום משמעותי.

למאמצי הכיבוי מסייעים כוחות מחטמ"ר עציון, וכן צוותים אזרחיים ממחלקת הביטחון של המועצה האזורית גוש עציון.

קצין כיבוי: ככל הנראה מדובר בהצתה מכוונת

רב רשף אלירן צרויה קצין החקירות של מחוז יו"ש: "באירוע זה מדובר במספר מוקדי שריפה, מה שמעלה את החשד להצתה מכוונת. עם השגת שליטה על השריפה תחל חקירה במקום ע"י חוקר שריפות ממחוז יו"ש."

בתוך כך בשעה האחרונה נמסר על התחדשות השריפה שפרצה אתמול באיזור יער אשתאול הנמצא בסמוך לצומת שמשון ולאיזור בית שמש. אתמול כביש 44 נסגר בעקבות השריפה לשעות ארוכות, וכעת כאמור התחדשה שם האש. כעת נמסר כי כביש 44 מצומת שמשון נחסם לתנועה גם עכשיו.

אתמול פרצה גם שריפה ביער בית קשת שבצפון שהשתוללה לאחר כמה שעות, שכובתה לאחר מאמצי כיבוי קשים.