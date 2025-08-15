על רקע המצב המדיני והביטחוני, סקר חדש של "מעריב" מציג שינויים במפת המנדטים. על פי הסקר, גוש הקואליציה בראשות נתניהו מתחזק במנדט ומגיע ל-50 מושבים בכנסת, לעומת 49 בסקר הקודם. מנגד, גוש האופוזיציה, יחד עם מפלגות חדשות בראשות נפתלי בנט וגדי איזנקוט, נחלש במנדט אחד ועומד על 60 מנדטים, מה שימנע ממנה להקים ממשלה. המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.

בחלוקת המנדטים על פי הסקר, הליכוד בראשות נתניהו נשאר עם 23 מנדטים. מפלגתו של נפתלי בנט ממשיכה להיות המפלגה השנייה בגודלה עם 21 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" מקבלת 10 מנדטים, ואילו מפלגתו של גדי איזנקוט יורדת ל-9 מנדטים.

ש"ס וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת, כאשר ישראל ביתנו מתחזקת במנדט אחד. יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים, וכך גם עוצמה יהודית, אשר מתחזקת אף היא במנדט אחד. יש עתיד יורדת ל-6 מנדטים, ואילו רע"ם וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת. מפלגת כחול לבן מתחזקת במנדט אחד ומקבלת 5 מנדטים, ואילו הציונות הדתית נותרת עם 4 מנדטים.