על רקע המצב המדיני והביטחוני, סקר חדש של "מעריב" מציג שינויים במפת המנדטים. על פי הסקר, גוש הקואליציה בראשות נתניהו מתחזק במנדט ומגיע ל-50 מושבים בכנסת, לעומת 49 בסקר הקודם. מנגד, גוש האופוזיציה, יחד עם מפלגות חדשות בראשות נפתלי בנט וגדי איזנקוט, נחלש במנדט אחד ועומד על 60 מנדטים, מה שימנע ממנה להקים ממשלה. המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.
בחלוקת המנדטים על פי הסקר, הליכוד בראשות נתניהו נשאר עם 23 מנדטים. מפלגתו של נפתלי בנט ממשיכה להיות המפלגה השנייה בגודלה עם 21 מנדטים. מפלגת "הדמוקרטים" מקבלת 10 מנדטים, ואילו מפלגתו של גדי איזנקוט יורדת ל-9 מנדטים.
ש"ס וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת, כאשר ישראל ביתנו מתחזקת במנדט אחד. יהדות התורה מקבלת 7 מנדטים, וכך גם עוצמה יהודית, אשר מתחזקת אף היא במנדט אחד. יש עתיד יורדת ל-6 מנדטים, ואילו רע"ם וחד"ש-תע"ל מקבלות 5 מנדטים כל אחת. מפלגת כחול לבן מתחזקת במנדט אחד ומקבלת 5 מנדטים, ואילו הציונות הדתית נותרת עם 4 מנדטים.
גל פ
אין סיטואציה שגוש הימין פחות מ56 עד 62 הליכוד אחרי חיזבללאה ואירן מנימום 27 שס 11 יהדות 8 ומעלה יגייסו את כל הכוחות סמוטריץ בן גביר וזהות 12 ומעלה08:49 15.08.2025
פיל – http://השקר%20השבועי
אין שום קשר למציאות.08:49 15.08.2025
א – http://עוד%20סקר%20שבועי%20של%20מעריבלהינדוס%20התודעה!לפי%20סקר%20ערוץ%2014%20מהיום-האמין%20היחידי-לנתניהו%2033%20מנדטים,לימין%2063%20ולשמאל%2047%20בלבד!!
עוד "סקר" שבועי של מעריבלהינדוס התודעה!לפי סקר ערוץ 14 מהיום-האמין היחידי-לנתניהו 33 מנדטים,לימין 63 ולשמאל 47 בלבד!!08:45 15.08.2025
אין ברירה
לזרוק את zיבי נוחבהיהו מהגג של עזריאלי08:51 15.08.2025
גדי
מוזר שבוחרים בפאשיסט אנטי דמוקרט פסיכי כמו ביבי שמזכיר לי יוצר ויותר את שבתאי צבי משיח השקר. זה חלק מה dna היהודי להימשך לפסיכופטים.09:13 15.08.2025
אין ברירה
לזרוק את zיבי נוחבהיהו מהגג של עזריאלי08:51 15.08.2025
