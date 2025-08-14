במחלקת המדינה האמריקנית הגיבו להכרזה על תכנית הבנייה באזור E1 ואמרו כי היא "שומרת על ביטחון ישראל, ועולה בקנה אחד עם מטרת ממשל טראמפ להשיג שלום באזור"

ארה"ב לצד ישראל: אחרי שנים של גינויים וזעם מצד הממשל האמריקני על הבנייה ביהודה ושומרון, מחלקת המדינה האמריקנית התייחסה הערב (חמישי) להכרזה של שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תכנית הבנייה באזור E1 סמוך למעלה אדומים – כשבדבריהם בירכו על קידום המהלך.

בהצהרת מחלקת המדינה נאמר כי "גדה מערבית יציבה שומרת על ביטחון ישראל, ועולה בקנה אחד עם מטרת ממשל טראמפ להשיג שלום באזור". עוד הובהר כי "אנחנו ממשיכים להתמקד בסיום המלחמה בעזה ובהבטחת אי־חזרת חמאס לשלטון ברצועה, בשחרור החטופים – כולל שרידי גופותיהם של שני אמריקאים – ובסיוע בהעברת סיוע הומניטרי חיוני".

באו"ם מגנים: "תשים קץ לפתרון שתי המדינות"

מנגד, באו"ם גינו את התכנית של סמוטריץ', וקראו לישראל לעצור אותה מיד. דובר האו"ם סטפן דוז'ריק טען כי "התכנית למעשה תבתר את הגדה המערבית לשניים ותקטע את הרצף בין רמאללה לבית לחם, ובכך תשים קץ לפתרון שתי המדינות. ההתנחלויות מפרות את החוק הבינלאומי".

כאמור, שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ’ כינס הבוקר מסיבת עיתונאים בה יודיע יחד עם ראש עיריית מעלה אדומים על בנייה בשטח שיחבר את מעלה אדומים לירושלים ויחסום את המסדרון למדינה פלסטינית.

התכנית, המחברת בפועל את מעלה אדומים לירושלים וקוטעת את הרצף הערבי בין רמאללה לבית לחם, נחשבת ל״מסמר האחרון בארון הקבורה״ של רעיון המדינה הפלסטינית. מבחינת הפלסטינים והקהילה הבינלאומית, מדובר בשטח אסטרטגי שבלעדיו לא ניתן להקים מדינה פלסטינית עם בירה במזרח ירושלים.

במקביל, שכונת “ציפור מדבר” במעלה אדומים מוסיפה עוד 3,515 יח״ד. יחד – 6,916 יחידות דיור חדשות שיכפילו את אוכלוסיית העיר ויביאו כ-35,000 תושבים חדשים בשנים הקרובות.