מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב ימשיך להיות חם, אך תחול הקלה משמעותית בעומס החום שתימשך עד סוף השבוע הבא. תחזית מזג אוויר לסופ"ש הקרוב

הערב והלילה, בין חמישי לשישי: יוסיף להיות חם. עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים במזרח הארץ. בצפון הנגב ייתכנו הגבלות ראות.

יום שישי: הטמפרטורות ירדו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים. יום שבת: תחול ירידה ניכרת של טמפרטורות ברוב אזורי הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.

יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

יום שני: ללא שינוי של ממש במזג האויר.