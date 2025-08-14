מזג אוויר בסוף השבוע הקרוב ימשיך להיות חם, אך תחול הקלה משמעותית בעומס החום שתימשך עד סוף השבוע הבא.
הערב והלילה, בין חמישי לשישי: יוסיף להיות חם. עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים במזרח הארץ. בצפון הנגב ייתכנו הגבלות ראות.
יום שישי: הטמפרטורות ירדו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הקלת מה בעומס החום אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.
יום שבת: תחול ירידה ניכרת של טמפרטורות ברוב אזורי הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
יום שני: ללא שינוי של ממש במזג האויר.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים