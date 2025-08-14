האם ההתבטאויות הקשות והתגובות האנטי-ישראליות ברחבי העולם בעקבות מלחמת 7 באוקטובר השפיעו על תוכניות הנסיעה של ישראלים לחו"ל?

סקר חדש, שבוצע בקרב 404 משתתפים מאזורים שונים בארץ, מעלה כי כמעט רבע מהנשאלים שינו את תוכניות החופשה שלהם בעקבות גל האנטישמיות.

לפי הנתונים, 12.13% מהמשיבים ציינו כי ביטלו לחלוטין את נסיעתם לחו"ל, בעוד 11.63% נוספים השיבו כי שינו את יעד הנסיעה שתכננו מראש.

עם זאת, חלק ניכר מהציבור לא שינה את תוכניותיו: 35.89% ענו כי לא ביצעו כל שינוי בעקבות ההתפתחויות, ו-42.82% כלל לא תכננו לנסוע לחו"ל בתקופה הנוכחית.

הסקר כלל משתתפים ממגוון אזורים בישראל. החלוקה לפי אזור מגורים היא:

מרכז הארץ (גוש דן והשרון): 43%

צפון: 21%

דרום: 19%

ירושלים: 10%

יהודה ושומרון: 6%

אחר: 0%

הנתונים משקפים תמונה מורכבת של ציבור ישראלי החצוי בין המשך שגרה לבין חשש גובר מנסיעות לחו"ל – בין אם מתוך זהירות ביטחונית ובין אם בשל ביטולי תוכניות קיימות.

הסקר אינו בוחן את הסיבות לעומק, אך הוא מצביע על מגמה: גל התגובות נגד ישראלים מעבר לים, ככל הנראה, משפיע באופן ישיר על חלק מהציבור הישראלי, לפחות בכל הקשור לתחום התיירות והחופשות.