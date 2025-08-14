וועדת "בדיקת עובדות" של האו"ם לחקר טבח העלאווים על ידי השלטון בסוריה, שיבחה את המשטר החדש למרות שנקשר ישירות להרג אלפים

בתפנית מפתיעה ותמוהה, וועדת הבדיקה של האו"ם שחקרה את מעשי הטבח של המשטר בסוריה נגד העלאווים, שיבחה את השלטונות על "פעולה מהירה" והוסיפה ציון לשבח על "מאמצים לעצירת האלימות".

מסמך הוועדה ציין כי למרות השלטון הסורי אחראי לאלפי הרוגים, הוא פועל לכאורה למניעת התפשטות האלימות ופועל לשיקום חלק מהאזורי הלחימה. ההמלצה עוררה ביקורת חריפה בקרב ארגוני זכויות אדם ובמדינות מערביות, שטוענות כי מדובר בקביעה מטעה של האו"ם שמנוגדת לעדויות בשטח.

השלטון החדש בסוריה, תחת הנשיא הזמני אחמד א-שרעא (אל ג'ולאני) הואשם בקשר לשורה של מקרה טבח, טיהור אתני ופעולות תוקפניות כנגד מיעוטים. למרות זאת במסקנות "וועדת בדיקת העובדות של האו"ם" שחקרה את טבח העלאווים בחוף המערבי של סוריה, שיבחו את התנהלות המשטר.

באופן לא מפתיע, המשטר הסורי חגג את הממצאים, שר החוץ הסורי בעצמו הגיב לפרסום הדו"ח ושיבח את עבודות הוועדה שעל פי דבריו "גילתה את אותם ממצאים שגילתה וועדת החקירה של השלטון".

גם שגריר ארה"ב לטורקיה והשליח המיוחד לסוריה, טום ברק, שיבח את ממצאי הוועדה והגדיר את הממצאים כ"צעד בכיוון סוריה מאוחדת וריבונית" זאת למרות הסערה שהדו"ח הצית.