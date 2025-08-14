העיתונאי רון כחלילי השתלח במעשי מדינת ישראל בעזה, טען כי אנו עושים פשעי מלחמה בעזה ואף אמר כי אנו מתנהגים כיהודים פריווילגים

העיתונאי רון כחלילי התראיין אצל נוה דרומי בi24NEWS והפיץ אמירות מזעזעות על ישראל. בתגובה דרומי לא שתקה, כינתה אותו קיצוני והעמידה אותו במקום.

כחלילי אמר: "אנחנו עושים פשעי מלחמה, אנחנו רוצחים ילדים ומרעיבים אוכלוסייה". דרומי ענתה לו: "כיצד ניתן להאמין בכלל לדברי האויב?". כחלילי המשיך ואמר: "אני לא קיצוני, אנחנו לא יכולים לשבת כיהודים פריוולגים ולדבר ככה".

דרומי השיבה לו: "אני בעד הגירה מעזה מרצון".