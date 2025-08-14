העיתונאי רון כחלילי התראיין אצל נוה דרומי בi24NEWS והפיץ אמירות מזעזעות על ישראל. בתגובה דרומי לא שתקה, כינתה אותו קיצוני והעמידה אותו במקום.
כחלילי אמר: "אנחנו עושים פשעי מלחמה, אנחנו רוצחים ילדים ומרעיבים אוכלוסייה". דרומי ענתה לו: "כיצד ניתן להאמין בכלל לדברי האויב?". כחלילי המשיך ואמר: "אני לא קיצוני, אנחנו לא יכולים לשבת כיהודים פריוולגים ולדבר ככה".
דרומי השיבה לו: "אני בעד הגירה מעזה מרצון".
מה דעתך בנושא?
יעקב ל – http://להכניס%20אותו%20לכלא%20על%20הסתה
נבל15:12 14.08.2025
דגה
מאחל שיום 1 בני משפחתו ילדיו ונכדיו יהיו בידיים של חבריו מעזה. אם אנו מבצעים רצח עם כפי שהוא טוען אז כניראה שגם בשואה זה היו יהודים נאורי על דרמנים...
מחשבה לאחר כך
ככה היא ענתה לטענות שלו? וזה נחשב ״ללא שתקה״? כשהיא אמרה לו שיהגרו מעזה? זאת לא תשובה לשאלה. אף אחד לא שאל אותה מה היא מעדיפה ומה הפנטזיה שלה. רון...
מחשבה לאחר כך
