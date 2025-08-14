העיתונאי רון כחלילי התראיין אצל נוה דרומי בi24NEWS והפיץ אמירות מזעזעות על ישראל. בתגובה דרומי לא שתקה, כינתה אותו קיצוני והעמידה אותו במקום.

כחלילי אמר: "אנחנו עושים פשעי מלחמה, אנחנו רוצחים ילדים ומרעיבים אוכלוסייה". דרומי ענתה לו: "כיצד ניתן להאמין בכלל לדברי האויב?". כחלילי המשיך ואמר: "אני לא קיצוני, אנחנו לא יכולים לשבת כיהודים פריוולגים ולדבר ככה".

דרומי השיבה לו: "אני בעד הגירה מעזה מרצון".

 