לראשונה מאז הסדרה "חזרות": ארז דריגס חוזר לכאן 11, בתור יוצר. זה קורה כארבע שנים לאחר סערת ההטרדות המיניות, במהלכה התפרסם תחקיר של פוליטיקלי קוראת נגד השחקן

אחרי סערת ההטרדות המיניות משנת 2021, ארז דריגס, יוצר ושחקן הסדרה "חזרות" של כאן 11, חוזר למסך הקטן כיוצר בסדרת דרמה-קומית חדשה, כך על פי דיווח של ערן סוויסה. הסדרה, שצילומיה יחלו בשבוע הקרוב, עוסקת בשלושה אחים באמצע חייהם הנאבקים על ירושת דירה. בתפקידי האחים יככבו שי אביבי, יעל שרוני ועפר שכטר, והסדרה תבוים על ידי שי קפון, כשדריגס משמש כאחד מיוצריה לצד גור קורן.

הרקע: תחקיר ההטרדות המיניות ב"פוליטיקלי קוראת"

בשנת 2021, במהלך שידורי "חזרות", פורסם תחקיר באתר "פוליטיקלי קוראת" שבו טענו ארבע נשים כי הוטרדו מינית על ידי ארז דריגס. התחקיר כלל התכתבויות בעלות אופי מיני בוטה, אך לא הוגשו תלונות רשמיות במשטרה. בעקבות התחקיר, דריגס התנצל בפומבי על מעשיו, והסדרה "חזרות" לא חודשה לעונה נוספת. התנצלותו כללה התייחסות להתמכרותו למין, אותה חשף בעבר, והבטחה לעבוד על תיקון התנהגותו במסגרת תוכנית החלמה.

בפוסט שפרסם בפייסבוק ב-2021, כתב דריגס: "תחושת הבושה לא התחילה בשבוע האחרון, אני מסתובב איתה שנים רבות. הלוואי ולא הייתי כותב את הדברים ההם. אבל כתבתי. ובצד השני היו נשים שקראו. ונפגעו." הוא הוסיף כי הוא מתנצל מעומק הלב ומתחייב לפנות לנפגעות באופן אישי כדי לכפר על מעשיו.

מה צפוי בסדרה החדשה?

הסדרה החדשה, שצפויה להיות דרמה-קומית, תעסוק בנושאים משפחתיים וחברתיים דרך סיפורם של שלושת האחים, הנאבקים על הדירה אותה הוריש אביהם לנערת ליווי. למרות העבר השנוי במחלוקת של דריגס, חזרתו לכאן 11 מעידה על החלטת התאגיד לתת לו הזדמנות נוספת כיוצר. עם זאת, המהלך עשוי לעורר דיון ציבורי מחודש סביב השאלה כיצד החברה מתמודדת עם אנשים שביצעו עבירות בעבר ומבקשים לשקם את דרכם.