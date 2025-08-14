כלי טיס אמריקני בלתי מאויש חדר למקסיקו עד 600 ק"מ, ביצע סיורים מעל אזורי שליטת קרטל "לה נואבה פמיליה" ונעלם ממעקב

מתיחות חדשה בגבול הדרומי של ארה"ב: כלי טיס בלתי מאויש מסוג MQ-9 Guardian של רשות המכס והגבולות האמריקנית (CBP) דווח כי חדר למרחב האווירי של מקסיקו והגיע עד לעומק של יותר מ־600 ק"מ בשטחה.

על פי הדיווחים, המל"ט ביצע סיורים ממושכים מעל אזורים הנשלטים בידי קרטל הסמים "לה נואבה פמיליה מיצ'ואקנה", אחד הארגונים הפליליים החזקים והמסוכנים במדינה. לאחר מכן, נעלם המל"ט ממערכות המעקב, והדבר מעורר שאלות רבות באשר למטרת המשימה ולגורלו.

האירוע עלול להצית מחלוקת מדינית בין וושינגטון למקסיקו, במיוחד לאור רגישות הסוגיה של פעילות ביטחונית אמריקנית בשטח מקסיקני ללא תיאום רשמי. טראמפ הורה במהלך השבוע שעבר לכוחות הביטחון האמריקאים לבצע פעילויות בעלות "אפיון צבאי" כנגד ארגוני הפשיעה העצומים של דרום אמריקה.

במידה וכלי טיס זה ביצע את הפעולה ללא תיאום עם מקסיקו, מדובר בתקרית חריגה ביותר. אך לא ניתן לפסול אפשרות כי מקסיקו היא זו שביקשה את ההתערבות האמריקנית, בניסיון לאסוף מודיעין מוגבר כנגד הקרטלים במדינה.