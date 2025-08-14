גל גדות, השחקנית הבינלאומית, ורותם סלע, הדוגמנית, השחקנית והמנחה של "ראיון מיוחד" נפגשו על סט הצילומים לכמה שאלות כנות וישירות. גל גדות שיתפה על הקשר של השתיים, ועל הסערות הבינלאומיות שתמיד תופסות אותה

התוכנית "ראיון מיוחד" חוזרת לעונה שנייה, בקשת 12. אחרי שבעונה הקודמת ישבו מפורסמים מול צעירים על הספקטרום, וענו לשאלותיהם הישירות, התוכנית חוזרת לעונה נוספת. המרואיינת הראשונה, שתתיישב בכיסה ותשתף בכנות ובישירות את תשובותיה היא השחקנית הבינלאומית, וחברה הטובה של המנחה רותם סלע, גל גדות. השחקנית תספר בין היתר גם איך הכירה את סלע, ואיך השתיים הפכו חברות: "חיזרתי אחריה כמו גבר טוב".

צפו בהצצה לראיון המיוחד של גל גדות:

גל גדות בתוכנית "ראיון מיוחד" (באדיבות קשת 12)

בין הנושאים שעלו, נשאלה גדות גם על הסרט "שלגייה". השתתפותה והיחסים המתוחים בינה לבין השחקנית הראשית, רייצ'ל זגלר, העסיקו את הצופים מסביב לעולם שבועות רבים. היא תספר גם על סערת סיכת החטופים בטקסט גלובוס הזהב, על המשפחה, הקריירה ועוד.

כשנשאלה על החברות בינה לבין רותם סלע, היא סיפרה איך הכל התחיל. זה קרה בתקופה בה דיגמנו לקסטרו. גדות נבחרה לנערת קסטרו בסוף שנת 2007. "אני תמיד התחלתי עם רותם. עשינו תצוגה של קסטרו. בסוף התצוגה ראיתי אותה עם אריאל", גדות מתייחסת לבעלה של סלע, ובנם של בנם של אתי וגבי רוטר, מייסדי "קסטרו". "אמרתי לה, 'תקשיבי, בואי נהיה חברות'". רותם מתקנת ואומרת: "לא, אמרת לי: 'אם יש לך אומץ, את באה אליי מחר'".

גדות צוחקת ומסכימה: "גם לא עוצרת בעצור. אין 'לא'. בקיצור, רותם, אני חשבתי שהיא סנובית בהתחלה. באמת, זה הסיפור האמיתי. אז המשכתי לחזר אחריה, כמו גבר טוב. והיא נפלה בקסמי, בסוף. אני חושבת שיש לנו כל כך הרבה במשותף. גם בכמה שאנחנו מסורות לבית, ובכמה שאנחנו מסורות לקריירה שלנו. היא באמת חברה שהיא נכס".