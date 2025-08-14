מועצת התלמידים והנוער הארצית יוצאת היום (חמישי) נגד ארגון המורים, בעקבות הכרזתו על סכסוך עבודה ארצי שעלול לעכב את פתיחת שנת הלימודים. יו"ר המועצה, דרור כהן, תקף בחריפות את יו"ר ארגון המורים: "רן ארז הבוקר בוחר שוב להשתמש בתלמידים ככלי משחק. לא ייתכן שלא נפתח שנת לימודים נוספת".
כהן הזכיר כי תלמידי ישראל חווים כבר שש שנים של חוסר יציבות מתמשך – החל מתקופת הקורונה, דרך שלוש שנות עיצומים של ארגון המורים, ועד השבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל".
המועצה קראה לכל הצדדים המעורבים להגיע להסכמות במהירות האפשרית, על מנת למנוע פגיעה נוספת בלימודים ובשגרה של מאות אלפי תלמידים ברחבי הארץ.
