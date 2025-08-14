שוטרי המחוז הצפוני פעלו אתמול (שלישי) בראש פינה לאחר שקיבלו דיווח על תושב שטחים שמועסק במסעדה ללא אישורים. הבלשים התמקמו בקרבת מקום העסק, וכאשר זיהו את החשוד מגיע, ניסו לעצור אותו. החשוד ניסה להימלט אך נעצר לאחר מרדף קצר.

לאחר מעצרו, החשוד ניסה להתחמק מחשיפת זהותו והציג את עצמו כתושב ירושלים, תוך שהוא מוסר פרטים מלאים של אזרח ישראלי. מבדיקה שנעשתה מול בעל המסעדה, התברר כי החשוד הציג לו תמונה של תעודת זהות ישראלית תואמת לפרטים, אך עם תמונה שלו.

עוד באותו נושא ערבים מטובה זנגריה ירו ירי חי לעבר ראש פינה 14:04 | מרים ברדוגו 4 0 😀 👏

החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, שם התבררה זהותו האמיתית: תושב אזור שכם בן 35, בעל עבר בעבירות ביטחוניות. היום צפויה המשטרה לבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט.

האירוע מצטרף לפעילות נוספת של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב מלפני יומיים בנצרת, במהלכה נחשפו מספר דירות מגורים ששימשו כמעון ללמעלה מ-40 תושבי עזה ששהו בישראל בניגוד לחוק.

במשטרה מדגישים כי שהות של שוהים בלתי חוקיים עלולה לשמש בסיס לפעילות פלילית וביטחונית, וכי המשטרה פועלת למצות את הדין עם כל מי שמסייע להם לשהות בשטח מדינת ישראל.