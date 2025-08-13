מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות לוהט. אמנם תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך הן תהיינה גבוהות מאוד לעונה. בשבת החום יישבר.
הערב והלילה, בין רביעי לחמישי: מעונן חלקית עד בהיר. בחלקו הראשון של הלילה ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ. הלילה יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים שיוסיפו לשרור בעיקר במזרח הארץ.
יום חמישי: תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין ישרור שרב כבד בהרים ובפנים הארץ ויוסיף להיות הביל במישור החוף. עומסי חום קיצוניים ישררו בכל אזורי הארץ. בהרים ובפנים הארץ ימדדו טמפרטורות קיצוניות.
יום שישי: תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצונים ברוב האזורים.
יום שבת: צפויה ירידה נוספת של טמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
