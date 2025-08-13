מזג אוויר בימים הקרובים ימשיך להיות לוהט. אמנם תחול ירידה קלה בטמפרטורות אך הן תהיינה גבוהות מאוד לעונה. בשבת החום יישבר.

הערב והלילה, בין רביעי לחמישי: מעונן חלקית עד בהיר. בחלקו הראשון של הלילה ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ. הלילה יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב אזורי הארץ, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים שיוסיפו לשרור בעיקר במזרח הארץ.