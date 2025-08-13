כיפות ברזל – תכנית האקטואליה החדשה של סרוגים בהנחיית נתנאל איזק, תעסוק בנושאי השעה הפוליטיים והביטחוניים, לצד פינות קבועות עם טון אישי ומושחז, כשהכל מהיר ודינמי.
בתכנית הפתיחה משתתפים: עורך אתר סרוגים – אריה יואלי, הפרשן הפוליטי של כיכר השבת – ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן והפעילה החברתית נעה סגל. התוכנית תשודר בכל יום רביעי בשעה 19:30 באתר סרוגים וברשתות החברתיות – עם דיונים חדים, רגעים מצחיקים, והפתעות שלא תמצאו בשום מקום אחר.
פיצוצים באולפן: צפו בתוכנית החדשה: 'כיפות ברזל'
הכללים: נתנאל איזק מציג את הפינה והנושא, ולכל אחד מחברי הפאנל יש 30 שניות לתת את ההתייחסות שלו, לפני שהבאזר קוטע אותו או שאר חברי הפאנל.
כיפות ברזל – פרק 1
בפרק הפתיחה נעסוק בנושאים הבוערים של השבוע:
- הסרטון של סמוטריץ’ נגד נתניהו – “איבדתי אמון ברוה”מ שיוביל להכרעה. אז מה אתה עושה בממשלה?”
- המפולת המדינית – העולם בעד מדינה פלסטינית, או פשוט נגד ישראל?
- הדעה הלא פופולרית – "עת הזמיר הגיע?" חברי הממשלה תוקפים את הרמטכ"ל שהם מינו.
- ציוץ השבוע, הפעם של איתמר בן גביר.
- פינת צל"ש או טר"ש – שלמה קרעי מול השופט נועם סולברג.
- בפינת הטוב, הרע והמיותר: דרעי קורא להשתמטות.
- וגם שאלנו את המומחים, מה תהיה הכותרת של השבוע הבא.
ובפעם הבאה, אל תישארו מחוץ לשיחה, שלחו לנו סרטון שלכם (kipotbarzel@gmail.com) עם פרשנות באורך 10 שניות על אחד הנושאים בפינה, ואולי נשדר גם אתכם בשבוע הבא.
==
כיפות ברזל
מגיש: נתנאל איזק.
במאי: אבי לודמיר.
צילום: למי עזוז; נריה סעדיה.
מנהל אולפן: אשר רוט.
עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.
עיצוב: יולה ינקלביץ.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים