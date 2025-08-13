כיפות ברזל – תכנית האקטואליה הבועטת של סרוגים. פאנל המומחים המושחז, יתייחס לאירועי השבוע מנקודת המבט שלו ויחליט צל"ש או טר"ש, ומה האירוע המיותר. צפו בפרק הפתיחה

כיפות ברזל – תכנית האקטואליה החדשה של סרוגים בהנחיית נתנאל איזק, תעסוק בנושאי השעה הפוליטיים והביטחוניים, לצד פינות קבועות עם טון אישי ומושחז, כשהכל מהיר ודינמי.

בתכנית הפתיחה משתתפים: עורך אתר סרוגים – אריה יואלי, הפרשן הפוליטי של כיכר השבת – ישי כהן, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן והפעילה החברתית נעה סגל. התוכנית תשודר בכל יום רביעי בשעה 19:30 באתר סרוגים וברשתות החברתיות – עם דיונים חדים, רגעים מצחיקים, והפתעות שלא תמצאו בשום מקום אחר.

פיצוצים באולפן: צפו בתוכנית החדשה: 'כיפות ברזל'

הכללים: נתנאל איזק מציג את הפינה והנושא, ולכל אחד מחברי הפאנל יש 30 שניות לתת את ההתייחסות שלו, לפני שהבאזר קוטע אותו או שאר חברי הפאנל.

כיפות ברזל – פרק 1

בפרק הפתיחה נעסוק בנושאים הבוערים של השבוע:

הסרטון של סמוטריץ’ נגד נתניהו – “איבדתי אמון ברוה”מ שיוביל להכרעה. אז מה אתה עושה בממשלה?”

המפולת המדינית – העולם בעד מדינה פלסטינית, או פשוט נגד ישראל?

הדעה הלא פופולרית – "עת הזמיר הגיע?" חברי הממשלה תוקפים את הרמטכ"ל שהם מינו.

ציוץ השבוע, הפעם של איתמר בן גביר.

פינת צל"ש או טר"ש – שלמה קרעי מול השופט נועם סולברג.

בפינת הטוב, הרע והמיותר: דרעי קורא להשתמטות.

וגם שאלנו את המומחים, מה תהיה הכותרת של השבוע הבא.

ובפעם הבאה, אל תישארו מחוץ לשיחה, שלחו לנו סרטון שלכם (kipotbarzel@gmail.com) עם פרשנות באורך 10 שניות על אחד הנושאים בפינה, ואולי נשדר גם אתכם בשבוע הבא.

כיפות ברזל

מגיש: נתנאל איזק.

במאי: אבי לודמיר.

צילום: למי עזוז; נריה סעדיה.

מנהל אולפן: אשר רוט.

עריכה: פרי-פנינה רובינסקי.

עיצוב: יולה ינקלביץ.