סמוטריץ': איבדתי אמון בנתניהו; המבצע בעזה - איוולת מוסרית - סרוגים

יו״ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מפרסם בצאת השבת סרטון ארוך המביע חוסר אמון בראש הממשלה נתניהו ובדרך שלו. עם זאת הוא לא מתכוון בשלב זה להתפטר. צחוק הגורל, במצב הפוליטי הנוכחי, נתניהו גם לא יכול לפטר אותו.

סמוטריץ מביע אי אמון בנתניהו (דוברות)

נתניהו עשה פניית פרסה

בין הדברים שאומר סמוטריץ' בסרטון: "בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל. במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית. הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא חותר להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף. אבל למרבה הצער, הוא עשה פניית פרסה.

ראש הממשלה והקבינט נכנעו לחולשות, נתנו לרגש לנצח את השכל והחליטו שוב לעשות עוד מאותו דבר, ולצאת למהלך צבאי שתכליתו אינה הכרעה, אלא רק הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא אותו לעסקת חטופים חלקית, תוך אמירה ברורה שאם חמאס יסכים לעסקה, גם אנחנו נסכים לעצור שוב, לסגת שוב, לאפשר לו להתאושש ולהתחמש שוב. וחוזר חלילה,

"ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה", אומר סמוטריץ' על נתניהו.

המבצע הקרוב בעזה – איוולת מוסרית

כשמול פניו חתירה לעסקה, צה"ל תמיד ידשדש ויעבוד בחצי קלאצ'. וגרוע מכל, ברור שאם אנחנו שומרים לחמאס את האופציה להפוגה זמנית, כל זמן שהוא ירגיש שהוא רגע לפני קריסה, הוא יבקש עצירה להתרעננות ויסכים לעסקה זמנית, ואז המלחמה שוב תיעצר, והלוחמים שוב יסוגו אחור ויורידו לטמיון את מאמציהם וקורבנותיהם. וחוזר חלילה, והכרעה אין.

לשלוח עשרות אלפי לוחמים לתמרן בעיר עזה תוך סיכון חייהם. לשלם מחירים מדיניים ובינלאומיים כבדים, רק כדי להפעיל לחץ על חמאס לשחרר חטופים, ואז לסגת לאחור, זו איוולת לא מוסרית ולא הגיונית.

לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת".

עד עכשיו גיביתי גם החלטות שפחות אהבתי. בשל חשיבות האחדות, התייצבתי גם מאחורי מהלכים שהיו פחות נכונים לדעתי. נשארתי בממשלה למרות החלטות איומות כמו שחרור מחבלים רוצחים עם דם על הידיים ונסיגות כואבות משטחים שנכבשו בדמים מרובים. זאת, כל עוד הערכתי שאנחנו חותרים להכרעה ולניצחון. "איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל לשם".

מלחמה כדי לנצח עד הסוף. כן, גם אם יש לכך מחירים כבדים. אבל מהלך חלקי שנועד רק להכניס שוב את חמאס לחדר המשא ומתן בהשפלה לאומית וכניעה לטרור. לא ולא.

אדוני ראש הממשלה, לא מאוחר לחזור בך. כנס שוב את הקבינט, ותודיע בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים שאין יותר עצירות באמצע. שלא תהיה יותר עסקה חלקית. שהפעם הולכים למהלך חד וברור של הכרעה וניצחון, שבסופם כניעה מוחלטת של חמאס והשבת כל החטופים בפעימה אחת, או הכרעתו והשמדתו המוחלטת. סיפוח של חלקים גדולים מרצועת עזה ופתיחת שעריה להגירה מרצון. רק כך בעזרת השם ננצח".

למרות חוסר האמון – סמוטריץ' לא מתפטר

נזכיר כי למרות הטקסט החריף הזה שכולו אי אמון בראש הממשלה נתניהו, סמוטריץ' עוד לא התפטר מהממשלה. כפי שלא התפטר אחרי הכנסת יותר מגרגר אחד של סיוע לחמאס.