סמוטריץ': איבדתי אמון בנתניהו; המבצע בעזה - איוולת מוסרית - סרוגים
סמוטריץ': איבדתי אמון בנתניהו; המבצע בעזה – איוולת מוסרית

סמוטריץ' מכנה את המבצע המתוכנן בעזה "איוולת מוסרית" וטוען כי "ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה". למרות איבוד האמון בנתניהו הוא עדיין לא התפטר

<a href='/נבחרת-סרוגים/?authorName=אריה-יואלי'>אריה יואלי</a>, חדשות סרוגים
אריה יואלי, חדשות סרוגים09.08.25 21:44  ט״ז באב תשפ״ה
סמוטריץ': איבדתי אמון בנתניהו; המבצע בעזה - איוולת מוסרית
  מתוך הסרטון של הציונות הדתית

יו״ר מפלגת הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ מפרסם בצאת השבת סרטון ארוך המביע חוסר אמון בראש הממשלה נתניהו ובדרך שלו. עם זאת הוא לא מתכוון בשלב זה להתפטר. צחוק הגורל, במצב הפוליטי הנוכחי, נתניהו גם לא יכול לפטר אותו.

סמוטריץ מביע אי אמון בנתניהו (דוברות)

נתניהו עשה פניית פרסה

בין הדברים שאומר סמוטריץ' בסרטון: "בשבועות האחרונים עבדתי באינטנסיביות מול ראש הממשלה על מהלך דרמטי לניצחון בעזה. שילוב של הכרעה צבאית מהירה ומהלך מדיני מידי שייגבה מחיר כואב מחמאס, ישמיד את יכולותיו הצבאיות והאזרחיות, יפעיל עליו לחץ חסר תקדים לשחרור חטופים וירים את הרוח בעם ישראל. במשך שבועות נראה היה שראש הממשלה תומך בתוכנית. הוא דן איתי בפרטיה ושידר שהוא חותר להכרעה ומתכוון הפעם ללכת עד הסוף. אבל למרבה הצער, הוא עשה פניית פרסה.

"ככה לא מכריעים, ככה לא מחזירים חטופים, ככה לא מנצחים מלחמה", אומר סמוטריץ' על נתניהו.

המבצע הקרוב בעזה – איוולת מוסרית

כשמול פניו חתירה לעסקה, צה"ל תמיד ידשדש ויעבוד בחצי קלאצ'. וגרוע מכל, ברור שאם אנחנו שומרים לחמאס את האופציה להפוגה זמנית, כל זמן שהוא ירגיש שהוא רגע לפני קריסה, הוא יבקש עצירה להתרעננות ויסכים לעסקה זמנית, ואז המלחמה שוב תיעצר, והלוחמים שוב יסוגו אחור ויורידו לטמיון את מאמציהם וקורבנותיהם. וחוזר חלילה, והכרעה אין.

לשלוח עשרות אלפי לוחמים לתמרן בעיר עזה תוך סיכון חייהם. לשלם מחירים מדיניים ובינלאומיים כבדים, רק כדי להפעיל לחץ על חמאס לשחרר חטופים, ואז לסגת לאחור, זו איוולת לא מוסרית ולא הגיונית.

לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת".

עד עכשיו גיביתי גם החלטות שפחות אהבתי. בשל חשיבות האחדות, התייצבתי גם מאחורי מהלכים שהיו פחות נכונים לדעתי. נשארתי בממשלה למרות החלטות איומות כמו שחרור מחבלים רוצחים עם דם על הידיים ונסיגות כואבות משטחים שנכבשו בדמים מרובים. זאת, כל עוד הערכתי שאנחנו חותרים להכרעה ולניצחון. "איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל את צה"ל לשם".

מלחמה כדי לנצח עד הסוף. כן, גם אם יש לכך מחירים כבדים. אבל מהלך חלקי שנועד רק להכניס שוב את חמאס לחדר המשא ומתן בהשפלה לאומית וכניעה לטרור. לא ולא.

אדוני ראש הממשלה, לא מאוחר לחזור בך. כנס שוב את הקבינט, ותודיע בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים שאין יותר עצירות באמצע. שלא תהיה יותר עסקה חלקית. שהפעם הולכים למהלך חד וברור של הכרעה וניצחון, שבסופם כניעה מוחלטת של חמאס והשבת כל החטופים בפעימה אחת, או הכרעתו והשמדתו המוחלטת. סיפוח של חלקים גדולים מרצועת עזה ופתיחת שעריה להגירה מרצון. רק כך בעזרת השם ננצח".

למרות חוסר האמון – סמוטריץ' לא מתפטר

נזכיר כי למרות הטקסט החריף הזה שכולו אי אמון בראש הממשלה נתניהו, סמוטריץ' עוד לא התפטר מהממשלה. כפי שלא התפטר אחרי הכנסת יותר מגרגר אחד של סיוע לחמאס.

53 תגובות - 36 דיונים מיין לפי
1
אין לך מילה...
מוטי | 09-08-2025 21:46
אין לך מילה סמוטריץ
מחובר לכיסא בדבק אפוקסי
ניסים | 10-08-2025 7:55
החמאס הוא נכס לך מנוול
אני שונא את...
הרב ד״ר | 10-08-2025 3:29
אני שונא את גברת סמוטריץ' על גזענותה בחדר היולדות, ושונא את בעלה בגלל שהוא מסכן את חיי, מחרבן על תרבותי, מסלף את דתי ומכער את קלסתרי. לפוגרומאים מן הגבעות ולעוזריהם יש בליבי שנאה מיוחדת. הלוואי ויכולתי לכלוא אותם עד תום ההליכים, ולשכור את פרקליטי נתניהו שימתחו את ההליכים עד תום משפט נתניהו.
2
אבל החלטתי להיצמד...
ישראל בן שחר | 09-08-2025 21:48
אבל החלטתי להיצמד לכיסא כי מי כמוני יודע שלעולם לא אהיה יותר שר אוצר בשום ממשלה על פני האדמה
סמוטריץ',עשה טובה,שלח את בנינו להיהרג בעזה
מתושאל | 10-08-2025 8:39
סומכים עליך.
3
סמוטריץ האיש נפל....
מטריקס | 09-08-2025 21:51
סמוטריץ האיש נפל. תגיד לי אם אתה לא מאמין בנתניהו תתפטר ואל תבכה. בבחירות הבאות אתה לא בכנסת
וטוב שייעלם
ציוני דתי אמיתי | 10-08-2025 7:56
מחיינו
4
ממשלת חורבה וזדון....
יהודי | 09-08-2025 21:56
ממשלת חורבה וזדון. מקומכם באש הגהנום
5
אמר המשתמט שהוריש...
גדליה | 09-08-2025 21:58
אמר המשתמט שהוריש את המלאכה לבניו ...שקרן בן שקרן !
שולח את ילדינו למות
ניסים גדולים | 10-08-2025 7:57
על קידוש ההזיות שלו
6
ביבי הפה והלב...
ח.ל. | 09-08-2025 22:00
ביבי הפה והלב שונים. אומר משהו ועושה משהו אחר. בלופר. הוא לא מתכוון לכבוש. הוא רק מנסה להפעיל לחץ על החאמס. שקרן. אין מה להאמין לו.
7
סמוטריץ' הבטיח כי אף גרגר חיטה לא יכנס לעזה
פזית | 09-08-2025 22:01
אז הבטיח. לא רק שסמוטריץ לא קיים את הבטחתו זו, אלא מימון הסיוע הישראלי לעזה עולה למדינת ישראל כמליארד ש"ח, אם לא יותר מכך.
8
חחח נראה לכם...
גדי | 09-08-2025 22:06
חחח נראה לכם שמישהו מאמין לו ? הקואליציה הזו קשורה בעבותות של זוהמה.
9
בתכלס רק מדבר...
דיבורים כמו חול | 09-08-2025 22:07
בתכלס רק מדבר
דיבורים כמו חול
כבוד סגן השר | 10-08-2025 7:57
ואין מה לאכול לך נבל
10
הבדיחה על חשבונינו...
הזיה | 09-08-2025 22:12
הבדיחה על חשבונינו פחדן בן פחדן שקרן בן שקרן וסמוטגביר חזקים בדיבורים
11
סמוטריץ-עוד נאום פוליטי להרים את עצמך בסקרים?
א | 09-08-2025 22:12
סמוטריץ הדמגוג, עוד נאום פוליטי להרים את עצמך בסקרים???
12
לא מקובל או חטופים או שלפחות נכריע את החמס
אפרת | 09-08-2025 22:14
לא מקובל לא מוסרי אסור שיאמר
13
מתכונן לבחירות ...
יעקב | 09-08-2025 22:24
מתכונן לבחירות
אם ביבי מ אמין לערוץ 14
שלוימלה | 10-08-2025 6:38
אם ביבי מאמין לפילבר הוא היה מזמן הולך לבחירות הרי כל המדיניות שלו היא שבשבת זמנית כנראה שהוא יודע את השטח לדעתי אם יהיו בחירות עכשיו הליכוד יתגעגע לתוצאות 2006 דרך אגב גם לפי ערוץ התעמולה שלהם הם ירדו מ64 בטוחים ל62 אז גם הם מכירים את השטח
14
לא אבחר בך...
דני | 09-08-2025 22:26
לא אבחר בך כמו פעם בכל מצב.
אכן אדיוט לא חוזר על טעות
לדני | 10-08-2025 7:58
פעמיים
15
בקיצור העקשנות החמאסית...
אלטבך | 09-08-2025 22:29
בקיצור העקשנות החמאסית ניצחה הממשלה תתפרק לפני שהם יכנעו.
16
העם היהודי זקוק...
יעקוב | 09-08-2025 22:43
העם היהודי זקוק למנהיג. שמסוגל להוביל את הלוחמים לנצחון מוחץ על חבורת סמרטוטים חמס. שהפכו לגיבורים בעולם על העמידה שלהם וזואת בזכות רמטכ״ל רופס וראש ממשלה הססן על גבול הפחדן
. ...
הבוגדים זה ביבי וסמוטריץ. חמאס חזק הוא נכס שלהם | 10-08-2025 8:00
.
17
אלוהים לא יסלח...
בני | 09-08-2025 23:09
אלוהים לא יסלח למי שיפיל את ממשלת הימין מעניין מי אמר את זה לפני שבוע
זה לא ממשלת...
שא | 09-08-2025 23:50
זה לא ממשלת ימין. בעבע חשף את ערוותו. ביבי הוא שמאל
באיזה מובן זאת...
מיואש למדי | 09-08-2025 23:19
באיזה מובן זאת ממשלת ימין בדיוק?
18
סמוטריץ ראוי להיות...
שא | 09-08-2025 23:49
סמוטריץ ראוי להיות ראש ממשלה
19
סמוטריץ צריך להיות...
שא | 09-08-2025 23:51
סמוטריץ צריך להיות ראש ממשלה
בוא נתחיל מלעבור את אחוז החסימה.
ציון | 10-08-2025 1:52
לא ככה?
20
ח:כ סמורטיץ.צודק בכל...
ישראל | 10-08-2025 0:05
ח:כ סמורטיץ.צודק בכל מילה. והעם בישראל בבחירות צריך לבחור ימין מלא מלא!!! לא ליכוד, ימין בלבד קיצוני אם תקראו לזה
נכון כי עד...
הגיע הזמן להתפצל | 10-08-2025 5:04
נכון כי עד עכשיו המלא מלא עשה עבודה נהדרת, מצבנו בכל התחומים טוב יותר מאי פעם. יש לי רעיון טוב יותר- כיוון שאתם כאלו מוכשרים ומצליחים לנהל את המדינה למופת, מה דעתכם להשתחרר מהחילונים השמאלנים המעיקים האלו? בואו וניפרד לשתי מדינות: ישראל ויהודה. ככה מדינת יהודה תנהל את עצמה כפי שהיא רוצה, בלי החילונים הקרציות שלא מוכנים למדינת הלכה ולבניית בית המקדש וללא השמאל הזה שרק מעכב ופוגע. תהייה את מדינת ישראל שבה יחיו כפי שהם רוצים
21
בדרך לריסוק הקרירה...
יעקב | 10-08-2025 0:17
בדרך לריסוק הקרירה הפוליטית .הרבה חשבו שהם חכמים
22
וואו דרמטי
גיא | 10-08-2025 0:23
האמת אני שמח שזה סוף סוף יצא עם כל הכאב..
23
חילונים.פרזיטים.תתחילו לשמור מצוות.
אבי | 10-08-2025 0:47
לעבודה עצלנים שלי!!!! יותר מהר!!!!!!
24
סרק סרק, החמאס...
משה שחור | 10-08-2025 1:23
סרק סרק, החמאס הוא נכס, ולא יכנס גרגיר סיוע לעזה ובאותו היום מועבר 700 מיליון שח סיוע לעזה, שמוקריץ מנסה לקושש קולות מהפח, כמו שבנט ואיילת עשו, והם לא הצליחו וגם הוא לא יעבור את אחוז החסימה, כי לשקר אין רגליים והדבק אפוקסי לכסא ולקומבינות חזק מתמיד
25
כמה שמוקריץ משלם...
ליאת ברוך | 10-08-2025 1:26
כמה שמוקריץ משלם לטוקבקיסטים מטעמו? אשמח לדעת את התעריף, יש כאן הרבה שקרנים והיד רועדת גם תמורת כסף
26
כן כן..... שוב...
חיים | 10-08-2025 1:30
כן כן..... שוב פעם אתה רצית והתאמצת ועשית וברגע האחרון ביבי הבריז לך...... אבל זה לא אתה שאמרת על ביבי "שקרן בן שקרן"???? אז איך כל פעם אתה נופל ברשת שלו כל פעם בשקר אחר?? ?? אז או שאתה מדי תמים ולא מתאים לפוליטיקה..... או שאתה בדיוק כמו ביבי שקרן בן שקרן וגם אתה מבין שהתכניות המופרכות על כיבוש והשמדה וגירוש וריבונות הן לא באמת ריאליות וניסיון לממש אותן יביא קרוב לוודאי את סופו של הפרויקט הציוני בגלל בידוד בין לאומי ומשבר כלכלי ומדעי ודיפלומטי שיבוא בעקבותיו אבל כמו ביבי למדת לפזר שקרים ולהבטיח לבייס מגדלים פורחים באוויר ואחרי זה תמיד אפשר למצוא את השעיר לעזעזאל שאותו אפשר להאשים במצב הביש
בכל התחומים ...
ביבי וממשלת האפסים אשכרה מחסלים את מדינת ישראל | 10-08-2025 6:15
בכל התחומים
איזה שטויות. נראה שאתה...
חח הפרוייקט הציוני יסתיים בגלל בידוד? | 10-08-2025 2:35
איזה שטויות. נראה שאתה בעיקר מונע מלשנוא אישיים בפוליטיקה.
27
אבדת אמון מאוחר מדי..ותשלם בבחירות..
עם מה שאתה יודע | 10-08-2025 2:04
מי שעובד עם נתניהו אוכל צפרדעים...אבל אתה הבנת זאת מוקדם מדי ומשכת על הכסא יותר מדיי...מעבר לזה,פעולותיך במשרד האוצר היו חלושות מדי למען הציבור העובד והעני בישראל..מאוחרות מדי למען הלוחמים...ואהבת לגחך בכל הזדמנות על בן גביר- במקום לפעול איתו מלכתחילה במשותף {כמו המפל' החרדיות}...שלא לדבר על התגייסותך למען החרדים ללא תמורה מצדם....את תשלומך תקבל עוד מעט בבחירות
28
אני שונא את...
הרב ד״ר | 10-08-2025 3:28
אני שונא את גברת סמוטריץ' על גזענותה בחדר היולדות, ושונא את בעלה בגלל שהוא מסכן את חיי, מחרבן על תרבותי, מסלף את דתי ומכער את קלסתרי. לפוגרומאים מן הגבעות ולעוזריהם יש בליבי שנאה מיוחדת. הלוואי ויכולתי לכלוא אותם עד תום ההליכים, ולשכור את פרקליטי נתניהו שימתחו את ההליכים עד תום משפט נתניהו.
29
אם זה לא...
בסך הכל כותרת כי מצבו בסקרים נואש | 10-08-2025 5:10
אם זה לא היה שקר הוא היה מתפטר
30
חצי שנה לפני...
כל עוד ניתן לחלוב את הפרה הציונית הטפיל סמוטריץ' לא יעזוב | 10-08-2025 5:37
חצי שנה לפני הבחירות יפרוש על רקע "מחלוקת אידיאולוגית קשה" אבל אז לא יעשה רושם על אף אחד. בקיצור גמד!
31
ראדית תתאחדו עם...
אליהו 3 | 10-08-2025 6:40
ראדית תתאחדו עם עוצמה יהודית, חילול ה' ששתי מפלגות כעט זהות לט מסוגלות להתאחד. אז יהיה לכם כח, מכפלת כח להשפיע ולעמוד מול הרפיסות.
32
טיפשים - סמוטריץ'...
איוולים | 10-08-2025 6:46
טיפשים - סמוטריץ' צודק! או שנכנסים במטרה להכריע ולנצח או שאין טעם סתם לסכן שוב את חיי חיילנו היקרים ! וגם את החטופים על עוד מאותו הדבר - כניעה , הכנסת סיוע , חשמל מים דלק הכל מהכל - וחמאס רק יתחזק אפילו יותר וזה רק עניין של זמן עד המתקפה הבאה שלו אצלינו .... אז להרגיע עם כל הדיבורים סתם על סמוטריץ . הוא צודק ! זו האמת !
סמוטריץ קשקשן ודמגוג....
חיים | 10-08-2025 10:09
סמוטריץ קשקשן ודמגוג. כמו שאמר בעבר שלא ייכנס גרגר לחמאס ובסוף לא רק שנכנס אלא גם במימון של סמוטריץ. ( וניסה כמובן לשקר לציבור ולהסתיר את זה). כל בר דעת יודע שלא באמת אפשר להחריב ולהרוס ולהרוג את כל העזתים וגם להפריד בינם לבין חמאס אי אפשר כל עוד לא מצמיחים שם הנהגה אחרת. וגם הדשדוש בעזה הוא באמת כבר חסר תכלית ורק מסכן את החיילים. צריך לעשות עסקה. לסיים את המלחמה ואז להמשיך ולהיות דרוכים ונחושים שלא מתפתח בעזה איום ואת זה כמובן לא יעשה ביבי שכשל בענין הזה והביא לסיטואציה של איומים עלינו מכל הכיוונים וגם לא אף אחד מהימין שטובים בהצהרות פומפוזיות ודיבורים מתלהמים על כיבוש וריבונות וכו וכו שרק גורמים לנזק זירה הבינלאומית ולפגיעה במקורות העוצמה הערכיים והבטחוניים של ישראל. שמירה באופן שוטף ויעיל על בטחון ישראל יכול להיות רק עם מנהיג אחראי וראציונאלי מהמרכז שמאל שיפעל בדרך שהתווה יצחק רבין - נלחמים בטרור כאילו אין שלום ועושים שלום כאילו אין טרור. זו הדרך היחידה להבטיח את בטחון ישראל וכל המתלהמים המשיחיים והמופרעים שבממשלה הזו רק גורמים לישראל נזק אבל בפועל מוצאים כל פעם את האשם התורן להתחמק ממימוש של השטויות שהם מציעים
נטול המנדטים מדבר...
בצלאל חמאס חזק הוא נכס | 10-08-2025 7:39
נטול המנדטים מדבר על איוולת
33
נשמע לי תרגיל...
שמעון | 10-08-2025 7:01
נשמע לי תרגיל יחצ לגיטימציה הפעם זה מטראמפ ולא מסמוטריץ'
34
ממשלה של בוגד...
נוכל התורתו אומנותו הגמד נטול המנדטים | 10-08-2025 7:38
ממשלה של בוגד ואפסים
35
ואם זה לא...
אליהו לוי | 10-08-2025 8:17
ואם זה לא יעשה תמשיך לחמם את הכסא הרי בסוף לא איימת בכלום
36
סוף סוף סמוטריץ'
עובד ה' | 10-08-2025 10:24
שנתיים שלמות לצערי הרב מקריבים חיילים קדושים וטהורים על כלום באמת זה צער אדיר, מלחמה כל כך ארוכה וחסרת טעם וכל כך הרבה הרס ממנה. אבל זה תלוי בציבור אם אנחנו נרצה שילחמו באויב באמת וישמידו אותו אז זה יקרה ואם נלחם כך בעזרת ה' ננצח מהר הרי אנחנו חזקים מהם פי אלף, אז זה בידינו ואנחנו צריכים לדחוף לזה