ישראל ושותפות בינלאומיות הצניחו 119 חבילות מזון בעזה, לצד משאיות סיוע. למרות הדיווחים על מניפולציות האו"ם לסטנדרט ה"רעב"

המזון לרצועת עזה ממשיך להגיע, כשישראל, בשיתוף מספר מדינות, מבצעת הצנחות אוויריות לצד הכנסת סיוע יבשתי. על פי הודעת דובר צה"ל, אתמול (שלישי) הוצנחו 119 חבילות סיוע ברצועה, בנוסף לעשרות משאיות סיוע שנכנסו דרך המעברים, כך על פי דיווחים.

ההצנחות מבוצעות בשבועות האחרונים באופן יום יומי, בשיתוף פעולה עם ירדן, איחוד האמירויות, גרמניה, בלגיה, צרפת ואיטליה.

עם זאת, ארגוני סיוע בינלאומיים מדגישים כי הצנחות אינן יכולות להוות תחליף להכנסת סיוע בהיקף נרחב דרך היבשה. לפי הארגונים, שיטת ההצנחה: "מוגבלת בכמות, כרוכה בעלויות גבוהות ואף מסכנת את האוכלוסייה, שכן חבילות עלולות לפגוע באזרחים או ליפול באזורים שאינם נגישים".

כל זה מגיע לאחר שנחשף כי ארגוני האו"ם שינו לחלוטין את ההגדרה ההומניטרית למצב של "רעב" בתא שטח מסוים, בניסיון בוטה להפליל את הפעולות הישראליות.