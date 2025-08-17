כמעט 70 שנה אחרי היעלמותו של דניס “טינק” בל, החוקר בריטי בן 25 שנפל אל תוך סדק קרח באי קינג ג’ורג’ שבאנטרקטיקה, שרידיו אותרו וזוהו בעזרת בדיקות דנ”א

שבעה עשורים לאחר היעלמותו של דניס “טינק” בל, החוקר בריטי בן 25 אשר נפל אל תוך סדק קרח באי קינג ג’ורג’ שבאנטרקטיקה, שרידיו אותרו וזוהו לפי הניו יורק טיים בעזרת בדיקות דנ”א – והוחזרו למשפחתו.

בל, שגדל בצפון-מערב לונדון ושירת בעבר בחיל האוויר המלכותי, הצטרף ב-1958 לסקר התלות של איי פוקלנד – הארגון שקדם לסקר האנטרקטי הבריטי (BAS). הוא עבד כמטאורולוג בבסיס מחקר בתחנת מפרץ האדמירליות.

צוות מחקר פולני מצא 200 ממצאים אנושיים

ב-26 ביולי 1959, בעיצומו של חורף קפוא בחצי הכדור הדרומי, יצא בל עם שלושה עמיתים לסקר שטח ולעבודות גיאולוגיות על קרחון סמוך. כשהשלג תחת רגליו קרס, הוא צנח לעומק סדק. ניסיון החילוץ שנעשה בתנאי סופת שלגים כשל, ומאז נחשב לנעדר.

במהלך ינואר השנה, צוות מחקר פולני שחקר את חזית קרחון האקולוגיה – שנסוג בשנים האחרונות – מצא שרידים אנושיים ולצידם יותר מ-200 פריטים אישיים, בהם שעון יד, פנס, ציוד סקי, סכין ושרידי ציוד רדיו. בדיקות דנ”א שנערכו בקינגס קולג’ בלונדון קבעו בוודאות כמעט מוחלטת כי מדובר בשרידיו של בל.

“כששמענו שדניס נמצא אחרי 66 שנה – היינו בהלם מוחלט”, אמר אחיו, דיוויד בל, המתגורר כיום באוסטרליה.

לאחר גילוי השרידים, הם הועברו בספינת המחקר המלכותית סר דיוויד אטנבורו לאיי פוקלנד ומשם ללונדון. לדברי פרופ’ ג’יין פרנסיס, מנהלת ה-BAS, בל היה “אחד מאותם חוקרים אמיצים שתרמו לקידום המדע בתנאים הקשים בעולם”, והגילוי “מביא סגירת מעגל לתעלומה רבת שנים”.