דרמה פוליטית: כ"ץ מנסה לטרפד את מיזוג סער

הדרמה סביב ישיבת הליכוד: שר הביטחון ישראל כ”ץ מנסה לטרפד את המיזוג של סער בליכוד, במטרה למנוע ממנו להתחזק בתוך המפלגה. לשכת כ”ץ הכחישה את הטענות

כפי שדיווחנו אמש בסרוגים, היום (רביעי) בשעה 16:30 תתקיים ישיבת מרכז הליכוד בגני התערוכה בתל אביב, במרכזה ההצבעה על אישור מיזוג מפלגת “תקווה חדשה” בראשות גדעון סער לליכוד. הדרמה המרכזית סביב הישיבה נוגעת לניסיונותיו של שר הביטחון ישראל כ”ץ לטרפד את המיזוג, במטרה למנוע מסער להתחזק בתוך המפלגה. לשכת כ”ץ הכחישה את הטענות. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע לישיבה במטרה לדאוג להשלמת המהלך. יו”ר ועדת הכספים ח”כ חנוך מילביצקי מהליכוד הביע את תמיכתו הפומבית במיזוג וחזרת סער למפלגה: “תומך באישור ההסכם אליו הגיע רה”מ וגדעון סער. מאמין שההסכם יאושר היום בישיבת מרכז הליכוד וברוב גדול”, כתב ברשת X. עוד באותו נושא השינויים בליכוד: האם זה המהלך שמעיד על בחירות בקרוב? 12:50 | חני אדרי 1 0 😀 👏

