כפי שדיווחנו אמש בסרוגים, היום (רביעי) בשעה 16:30 תתקיים ישיבת מרכז הליכוד בגני התערוכה בתל אביב, במרכזה ההצבעה על אישור מיזוג מפלגת “תקווה חדשה” בראשות גדעון סער לליכוד.
הדרמה המרכזית סביב הישיבה נוגעת לניסיונותיו של שר הביטחון ישראל כ”ץ לטרפד את המיזוג, במטרה למנוע מסער להתחזק בתוך המפלגה. לשכת כ”ץ הכחישה את הטענות.
ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע לישיבה במטרה לדאוג להשלמת המהלך. יו”ר ועדת הכספים ח”כ חנוך מילביצקי מהליכוד הביע את תמיכתו הפומבית במיזוג וחזרת סער למפלגה: “תומך באישור ההסכם אליו הגיע רה”מ וגדעון סער. מאמין שההסכם יאושר היום בישיבת מרכז הליכוד וברוב גדול”, כתב ברשת X.
שירי מנתניה
אפס U אפסים = אפס.14:21 13.08.2025
שני לא יוצלחים. זה נבלה וזה טרפה. המצחיק שכל אחד מהם חולם להחליף את מלך העולם הגדול מכולם. (מלך הגמדים).14:33 13.08.2025
