בעקבות תיעוד שפורסם בתחילת השבוע, בו נראה הפוסק החרדי הרב יצחק זילברשטיין נפגש עם לוחמים מחטיבת "החשמונאים" ואף בירך אותם, לפני זמן קצר פרסם הרב זילברשטיין הבהרה לאחר שפגישתו נתפסה בעיני רבים כמי שתומך בגיוס לצה"ל.
בהודעה שיצאה מלשכתו של הרב זילברשטיין נכתב כי הקבוצה הגיעה לשיעור קבוע שמעביר הרב בימי שלישי, ללא תיאום מראש. בלשכת הרב טענו כי בקשתם לביקור רשמי סורבה.
על פי ההבהרה, הרב זילברשטיין, קיבל את חברי הקבוצה כפי שהוא נוהג לקבל כל יהודי. הוא שיבח אותם על לימודם, אך הדגיש כי אין בכך משום תמיכה בגיוס. עוד נמסר כי "הרב פוסק הלכה לחיילים כבר חמישים שנה מתוך אהבת ישראל".
על פי ההבהרה, הרב לא ידע מיהם הבאים ומהי פעילותם, וכל פרשנות אחרת לתיעוד מהווה סילוף. עוד צוין כי דעת התורה של הרב, כפי שנמסרה בשם רבו הרב יעקב אברמסקי, היא שבמקרה של חשש לעזיבת הדת בעקבות הגיוס, מותר לחלל שבת כדי להציל את נפשו של המתגייס.
חנוך –
אם "הרב לא ידע מיהם הבאים ומהי פעילותם" אז למה הוא היה צריך "להדגיש כי אין בכך משום תמיכה בגיוס"?15:25 13.08.2025
דן
צריך אחדות ופתרון מי שלומד אמיתי ילמד ומי שלא יתגייס15:23 13.08.2025
יו
ח"ו לתרום!15:21 13.08.2025
